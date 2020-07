Coronavirus : Plus de 10.000 travailleurs de la santé infectés

L'Organisation mondiale de la Santé (Oms) a mis en garde aujourd'hui contre la menace que représente la Covid-19 pour les professionnels de la santé en Afrique. Plus de 10 000 travailleurs de la santé dans les 40 pays qui ont signalé de telles infections ont été infectés, ce qui illustre les défis auxquels le personnel médical de première ligne est confronté.



Cette situation survient au moment où les cas de Covid-19 sur le continent semblent s'accélérer. Il y a maintenant plus de 750 000 cas de Covid-19 et plus de 15 000 décès. Certains pays frôlent un nombre critique d'infections qui peuvent mettre à rude épreuve les systèmes de santé. L'Afrique du Sud est aujourd'hui l'un des pays les plus touchés au monde.



«L'augmentation du nombre de cas de Covid-19 exerce une pression de plus en plus forte sur les services de santé de tout le continent », a déclaré Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'Oms pour l'Afrique. « Cela a des conséquences très réelles pour les personnes qui y travaillent, et il n'y a pas d'illustration plus frappante de ce phénomène que le nombre croissant d'infections chez les travailleurs de la santé. »



Environ 10 % de tous les cas dans le monde concernent des travailleurs de la santé. En Afrique, les informations sur les infections des travailleurs de la santé sont encore limitées, mais les données préliminaires montrent que ces infections représentent plus de 5 % des cas dans 14 pays d'Afrique subsaharienne seulement, et dans quatre de ces pays, les travailleurs de la santé représentent plus de 10 % de toutes les infections.