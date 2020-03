Coronavirus - Plus de 1000 cas contacts dénombrés au Sénégal depuis le 02 mars... 593 d'entre eux suivis

D'être suivi oú?

Dans des structures de santé?

Chez eux?

— ndiaye madicke (@madicke4nd) March 12, 2020



Le chef des services des opérations d’urgences du ministère de la Santé, Dr Abdoulaye Bousso, faisant le point sur le Coronavirus, a révélé ce jeudi, 1041 cas contacts , ajoutant que 593 d’entre eux sont en train d’être suivis."Si on fait le point sur l’ensemble des contacts que nous suivons depuis (…), nous sommes déjà à 1041 contacts sur les 5 premiers cas. Et aujourd’hui, tous les passagers qui ont voyagé dans le vol du 24 février de Air Sénégal et celui du 24 de Turskish Airline, dans lesquels avaient voyagé les premiers cas confirmés, sont sortis de notre liste de suivis », a dit Dr Bousso. Il a soutenu qu’ils suivent 448 passagers.Donc à ce jour, par rapport à ce dernier cas qui est venu de l'Italie, nous avons pu lister 71 personnes. Ces 71 personnes sont essentiellement des membres de sa famille, mais également le personnel de santé qui se trouve dans la structure où il a été pris en charge. Nous sommes également en attente de la liste des passagers. Parce que c'est une personne qui est venue par le vol Royal Air Maroc (la nuit du 6 au 7 mars). Sachant que ces passagers sont des cas à bas risque. Parce que la personne a commencé à développer des signes de la maladie une arrivée en terre sénégalaise. C'est un cas que suivons avec beaucoup d'intérêt.Maintenant, si on fait le point sur l'ensemble des malades que nous suivons depuis le début. Déjà pour les cinq (qui ont été testés positifs), nos équipes sont à Touba pour faire le suivi des contacts. Nous sommes à 1041 contacts sur les 5 premiers cas. Et aujourd'hui, tous les passagers qui ont ont voyagé dans le vol du 25 (février) de Air Sénégal. Egalement, tous les passagers qui ont voyagé dans le vol du 24 (février) de Turkish Airlines, dans lesquels avaient voyagé le premier cas français et le 4e cas anglais, sont sortis de notre liste de suivi. Aujourd'hui nous avons 448 passagers que nous suivons. Ce qui fait que nous avons 593 personnes que nous suivons dans dans le cadre de notre (programme de) suivi. Et en attente de la liste de Royal air Maroc.", a détaillé le Docteur Bousso.Toutefois, il n'a pas précisé comment ni où se faisait le suivi. Les 593 personnes suivies ont-elles été isolées, mises en quarantaine ? L'on s'interroge sur les réseaux sociaux.Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a confirmé jeudi la contamination de cinq (5) nouvelles personnes au coronavirus, des proches du Sénégalais contrôlé la veille positif au Covid-19 après être rentré d’Italie.Ces nouvelles infections portent à 10 le nombre de patients atteints du Coronavirus au Sénégal depuis le 02 mars dernier, dont deux sont guéris. Les 8 personnes sont actuellement internées au service des maladies infectieuses du Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) de Fann, à Dakar, a souligné le porte-parole du ministère de la Santé, le Docteur Aloyse Waly Diouf.