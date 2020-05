Coronavirus Sénégal: 100% des cas décès dans la catégorie personnes âgées et/ou immunodéficientes

Le Sénégal a enregistré ce samedi 09 mai 2020 son 15e décès lié à la pandémie de Covid-19. Il s'agit d'une femme âgée de 37 ans qui était porteuse d'une autre maladie chronique. Une petite étude du tableau de tous les décès lié au Coronavirus enregistrés depuis le 31 mars 2020 au Sénégal permet d'affirmer que la totalité provient de la catégorie dite vulnérable: les personnes âgées et/ou vivant avec des comorbidités.



De l'ancien président de l'Olympique de Marseille Pape Diouf à la dame résidant à Fass, toutes les personnes décédées du Covid-19 au Sénégal étaient soit dans la catégorie des personnes âgées, soit dans celle des immunodéficientes.



Sur ces 15 personnes, 13 avaient 50 ans ou plus et les deux qui sont en dessous de cette tranche d'âge vivaient avec des maladies chroniques comme le diabète, l'asthme, l'hypertension artérielle... L'un est le jeune Eric Agbo, décédé le 06 mai et présenté comme un asthmatique et diabétique par ses proches et l'autre la dame morte aujourd'hui et qui, selon le Directeur de cabinet du ministère de la Santé souffrait d'une maladie chronique.



Jusqu'à ce jour, aucun jeune bien portant, aucun enfant n'est décédé du Coronavirus au Sénégal. 100% des cas de décès ont été enregistrés dans les catégories personnes âgées et personnes immunodéficientes.