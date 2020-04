Coronavirus Sénégal: Et si on parlait du surnombre de chambres dans l’arrêté de réquisition des hôtels du Gouverneur de Dakar...

Pourquoi sur l'arrêté de réquisition du gouverneur de Dakar, Ngor Diarama a une capacité de 298 lits? Un employé s'en étonne sur le Jp de Itv de 6h45 de ce jour? Et selon le site même de l'hotel, il est mis 124 lits. C'est quoi le problème?

Seulement, il y a un problème entre certains chiffres déclarés sur l'arrêté et la réelle capacité de certains hôtels cités. Par exemple, pour le cas de IBIS NOVOTEL Dakar, il a été mentionné une réservation de 300 chambres en pension complète. Alors que cet hôtel "situé en plein centre-ville, l'hôtel est à 10min de la gare ferroviaire (TER,) à 5 minutes du grand port, de l'embarcadère et de la place de l'indépendance", ne dispose que de " 106 chambres climatisées au design moderne et aux couleurs chaudes ", comme noté sur leur site internet. Soit une différence de 194 chambres.Autre écart noté avec le nombre de réservations à l'hôtel NGOR DIARAMA. L'arrêté fait état de 298 chambres en pension complète. Alors que le réceptif situé sur la plage de Ngor ne dispose que " d’une capacité totale de 124 chambres et suites ", comme également mentionné sur son site internet.Pour ce qui est de l'hôtel Savana Dakar, le nombre de chambres réservées (100) concordent bien avec le nombre disponible annoncé par la vidéo de présentation à l'accueil de leur site internet.Aussi, pour ce qui est du LOGON II, il dispose de 56 chambres. Soit deux (2) plus que le nombre de réservations déclaré sur l'arrêté du Gouverneur de Dakar (54).Sur le plateau spécial de la Tfm, le 4 avril 2020, le ministre de l'Economie et du Plan, Amadou Hott a parlé de 4000 chambres d’hôtels qui vont être « réquisitionnées » par l’Etat du Sénégal pour prendre en charge les cas contacts et d'un budget de 12 milliards dégagé pour ça.Sur les Réseaux sociaux, l'écart sur le nombre de chambres réservées à Ngor Diarama par exemple, inquiète certains internautes...Si cela ne relève pas d'une erreur d'écriture de la part des services du Gouverneur de Dakar, les inquiétudes de certains Sénégalais sur la toile alimenteraient une très malsaine polémique dans ce contexte de crise.