Coronavirus Sénégal: les cas graves (9 actuellement) augmentent de jour en jour

L'épidémie du nouveau Coronavirus au Sénégal prend des proportions inquiétantes, malgré le mesures d'assouplissement de l'Etat d'urgence annoncées par le chef de l'Etat lundi. Appelant les populations à apprendre à vivre avec le virus. Ce mardi 12 mai 2020, le Sénégal compte 9 cas graves parmi les 1233 malades sous traitements dans les hôpitaux et centres de traitement dédiés au Covid-19.De 4 cas graves la semaine dernière, répartis entre l'Hôpital Principal de Dakar et l'Hôpital Fann, le ministre de la Santé annonce aujourd'hui 9 cas graves dans ces deux derniers centres hospitaliers et l'Hôpital Régional de Ziguinchor. A ce stade de la maladie, les patients sont souvent mis sous assistance respiratoire. Et le Sénégal ne dispose pas d'un nombre suffisant de respirateurs artificiels.Au début de la pandémie, les autorités sanitaires parlaient de 10 lits de réanimation disponibles. Il y a quelques semaines, le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr a réceptionné un lots de centaines de lits à l'Hôpital Dalal Jamm dont 11 lits de réanimation. Et pour rappel, des enseignants chercheurs de l'Ecole Polytechnique de Thiès ont conçu des prototypes de respirateurs artificiels jugés positivement par des médecins réanimateurs. Ils attendent la validation des autorités pour en produire des dizaines par semaines.