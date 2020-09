Coronavirus Sénégal: les médecins découvrent de nouvelles mutations dangereuses du virus liées au diabète

Les signes du coronavirus n’en finissent pas de surprendre plus d’un. Après la toux et la perte du goût et de l’odorat, l’état grippal, l’écoulement nasal, de nouveaux symptômes ont été décelés. Il s’agit du diabète inaugural.



« De plus en plus, on constate un diabète inaugural chez les patients atteints de la Covid-19 », a révélé Dr Khardiata Diallo Mbaye du Centre de traitement d’épidémiologique de Fann (Dakar). Qui de souligner : « On a eu des patients qui n’étaient pas connus diabétiques qui manifestent un taux de glycémie très élevé ».



Comment la découverte a été faite ? Dr Mbaye d’expliquer que le test de Covid-19 est fait automatiquement dès l’arrivée du patient qui souffre d’un diabète inaugural associé de fatigue.



Précisant que « la découverte d’un diabète inaugural doit faire penser à faire le test de Covid-19 ».



La spécialiste des maladies infectieuses et tropicales a indiqué que le Sénégal a quatre (4) types coronavirus qui circulent dernièrement.



« J’ai deux étudiantes. L’une travaille sur le microbiote respiratoire et c’est là où on a découvert qu’au Sénégal par exemple, il y a quatre souches ou types de coronavirus qui circulent et qui créent les rhumes depuis toujours ».