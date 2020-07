Coronavirus: Trump défend désormais le port du masque comme un geste «patriotique»

« Je ne veux pas porter de masque », disait Donald Trump début avril. Mais « peut-être que je changerai d’avis », avait-il ajouté. Le temps a passé et effectivement, le président des États-Unis n’affiche plus de rejet ou de scepticisme à propos de l’utilité du port de masque facial pour endiguer du mieux possible le risque de contracter le nouveau coronavirus. Après avoir surpris le 11 juillet en apparaissant masqué pour la première fois depuis le début de la pandémie, le locataire de la Maison Blanche a enfoncé le clou via Twitter, le réseau social sur lequel il communique beaucoup.



« Personne n’est plus patriotique que moi, votre président préféré ! »



Lundi 20 juillet, Donald Trump a posté un message défendant le port du masque. Au passage, il a utilisé encore une fois une expression qui crispe la Chine, sur fond de tensions commerciales entre Pékin et Washington : le président a parlé de « virus chinois » et non de « coronavirus » ou de « maladie Covid-19 ». Depuis quelques mois, Donald Trump accuse également la Chine d’être responsable de cette pandémie.



« Nous sommes unis dans notre effort pour battre l’invisible virus chinois, et beaucoup de gens disent qu’il est patriotique de porter un masque facial quand la distanciation sociale n’est pas possible. Personne n’est plus patriotique que moi, votre président préféré ! », a-t-il tweeté. À ces mots, le candidat républicain à sa réélection en novembre a ajouté une photo de lui-même portant un masque.