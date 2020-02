Coronavirus - Un individu aurait quitté Wuhan et choisi Dakar comme destination

Un individu dont la nationalité n'a pas été précisée, aurait quitté la Chine, précisément à Wuhan, épicentre du Coronavirus pour rejoindre Dakar. Le ministère de la Santé suit les traces de cette personne, après qu’elle a été signalée par l'ANACIM (Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie).



En effet, lors de la Deuxième réunion d'information sur la préparation du Sénégal face à l'épidémie de coronavirus, qui s'est tenue ce mardi dans les locaux du ministère de la Santé en présence du ministre Abdoulaye Diouf Sarr, la Directrice de la Santé publique s'est expliquée sur ce cas qu'elle a qualifié de bizarre. "Hier même, on a eu une alerte qui nous a semblé un peu bizarre de quelqu'un qui a quitté Wuhan, qui est allé jusqu'à Hong-Kong et la destination était Sénégal. (...) On a remonté l'information au niveau de l'ANACIM. A mon avis, si les autorité chinoises, par rapport à tout ce qu'elles ont dit (...) c'est un fugitif. Et c'est un cas extrêmement dangereux qui peut même venir avec des armes. Ce n'est pas normal que quelqu'un quitte Wuhan, d'après ce que la diplomatie chinoise nous a dit. Et l'ANACIM a remonté et a dit à Turkish Air, 'si c'est avéré, Turkish ne va pas atterrir sur le sol sénégalais'. En tout cas jusqu'à hier nuit c'était ça...", a affirmé la Directrice de la Santé publique à partir de la 15e minute du Direct sur la page Facebook de Abdoulaye Diouf Sarr.