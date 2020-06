Coronavirus à Paris et en île-de-France : 9 morts en 24h et 435 en réanimation

On fait le point sur la situation à Paris et en Île-de-France. Découvrez le bilan spécifique de la région parisienne par département. On compte mercredi 10 juin, 9 décès en 24 heures et 435 personnes en réanimation.