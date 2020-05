Coronavirus : à quoi correspond le pic épidémique ?

Le Sénégal va atteindre son pic de contamination au coronavirus dans 10 jours au maximum, a fait savoir dimanche, la Directrice générale de la santé publique, Dr Marie Kemesse Ngom Ndiaye, lors d'une émission à la RFM. Mais à quoi correspond le pic épidémique ?



Le pic épidémique correspond au moment où l’on va atteindre le "nombre maximum de gens admis à l’hôpital et en réanimation pour l’épidémie de Covid", explique le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste. Une fois ce pic atteint, il devrait être suivi d’une réduction du nombre de contaminations. De ce fait, la courbe de l’épidémie s’infléchit et entame sa décroissance.



Quand va-t-on l’atteindre ?



"On ne pourra le voir qu’a posteriori lorsque le nombre de patients amorcera une décrue durable", indique le Dr Gérald Kierzek. Pour l’instant, on se base uniquement sur des prévisions. "Il s’agit de modélisations mathématiques, qui se font face au constat du nombre de nouveaux cas, et par projection en fonction du cas en Italie notamment”, poursuit le médecin. "Le critère principal utilisé est celui du nombre de personnes admises en réanimation, et celui des décès. On ne connaît pas le nombre total de gens atteints, on peut juste faire des approximations à l’aide des seules données tangibles dont on dispose".



Mais, il faut retenir que l’atteinte de ce pic épidémique n’est pas pour autant synonyme d’un retour à la normale.



avec doctissimo.fr