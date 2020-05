Coronavirus au Sénégal: 1.151 patients sous traitement pour une disponibilité de 1.300 lits

A la date de ce lundi 11 mai, 1.886 cas ont été déclarés positifs au coronavirus dont 715 guéris, 19 décédés , 01 évacué 1.151 sous traitement, selon les chiffres du ministère de la Santé, alors que le Sénégal ne compte, à ce jour que, 1.300 lits dans les hôpitaux et centre de traitement, si l'on se fie au journal L'Observateur.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté ce lundi 177 nouveaux cas de COVID-19, un record de contaminés en un jour, depuis l’apparition de la pathologie au Sénégal, le 2 mars. Parmi ces nouveaux cas, 169 sont des cas contacts suivis, alors que les 8 autres sont issus de la transmission communautaire, selon Ndèye Marie Khémess Ndiaye Ngom.



Les cas issus de la transmission communautaire viennent de Liberté 3 (01), Pikine (01) Mbao (01), dans la région de Dakar, Tambacounda (03) et Touba (02).