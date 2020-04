Coronavirus au Sénégal : 220 patients déclarés guéris contre 143 sous traitement depuis l’apparition de la pandémie

Au Sénégal, le nombre de personnes déclarées guéries du coronavirus, par les autorités sanitaires, a atteint la barre des 200. A la date de ce dimanche 19 avril, 220 patients sont guéris contre 143 sous traitement, selon les chiffres du ministère de la Santé, dans un communiqué.



Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point de la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. Sur 313 tests réalisés, 17 sont revenus positifs. Il s'agit de 15 cas contacts et 2 cas issus de la transmission communautaire dans les quartiers de Guédiawaye et Derkhlé. Et 9 patients ont été déclarés guéris à ce jour.



Vendredi soir, sur France 24 et RFI, le président Macky Sall s’est exprimé sur le nombre de cas guérisons enregistré au Sénégal. « Je dois saluer les études du Professeur Didier Raoult. D’autant plus qu’il est natif de Dakar. Je pense qu’il faut d’abord voir comment soigner les malades en de telles circonstances. Après on pourra discuter des procédures. », a déclaré le chef de l’Etat.



Selon Macky Sall, l’utilisation de l’Hydroxychloroquine et la jeunesse de la population sénégalaise (et africaine en générale) ont joué sur le taux de guérison très important noté au Sénégal.



Le jeudi 02 avril dernier, à l’évaluation de la riposte au Covid-19, un mois après son apparition au Sénégal, le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Fann, à Dakar, avait souligné que les patients traités spécifiquement avec l’hydroxychloroquine guérissaient plus vite.



Il avait dans la foulée fait part de la décision de son équipe d’associer l’hydroxychloroquine à l’azithromycine afin de parvenir à de meilleurs résultats. Pr Seydi avait insisté sur l’importance de gagner la bataille de prévention pour endiguer la propagation de la maladie au Sénégal.



Au total, 376 cas de Covid-19 ont été officiellement confirmés au Sénégal depuis l’apparition de la maladie dans le pays (2 mars). Trois décès ont été enregistrés en terre sénégalaise et un malade qui a fait l’objet d’une évacuation à son pays d’origine à la demande de ses proches, est aussi décédé. Et 143 patients sont sous traitement.