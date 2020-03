Coronavirus : bloqués en Mauritanie, les 22 Sénégalais autorisés à rentrer sous escorte

Bonne nouvelle pour les vingt-deux (22) Sénégalais dont quatre (4) femmes qui étaient bloqués dans le désert mauritanien depuis le 16 mars dernier. Ils sont autorisés à rentrer au pays sous escorte mauritanienne et sont attendus ce vendredi matin, à Rosso est une ville du nord du Sénégal, frontalière avec la Mauritanie.



Parmi les 22 Sénégalais, sept (7) venus d’Espagne, cinq (5) de la France, trois (3) du Maroc, et sept (7) qui avaient déjà traversé la Mauritanie vers la Maroc refoulés aux portes du royaume Chérifien. La plupart entre ces migrants sont originaires de Dakar et de Touba.



Ils ont passé plusieurs jours dans le désert suite aux mesures prises par les autorités mauritaniennes de fermer les frontières pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus.



Ils ont été transportés à bord de neuf (9) véhicules escortés par la Douane et la Gendarmerie mauritaniennes en direction de Nouadhibou, au Nord de la Mauritanie.



Une fois au Sénégal, ils seront accueillis par le personnel médical de la région de Saint-Louis, informe la Rfm.