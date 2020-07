Coronavirus dans le monde : 1.145 morts aux Etats-Unis et 1.211 au brésil en 24h

Ce dimanche 26 juillet, le virus Covid-19 touche 16.228.846 cas confirmés et a fait au total 650.856 morts dans le monde. Nous utilisons désormais les données de The Coronavirus App, recommandé le ministère de la santé français et qui reprend, pour la plupart des pays, directement les données officielles des différents ministères de la Santé. Exception faite pour les USA où nous conservons les chiffres du CDC. L'OMS alerte sur l'aggravation de l'épidémie dans le monde. Le nombre de nouveaux cas bat des records, essentiellement en Amérique où il explose. L'OMS appelle à "prendre le contrôle" face à l'épidémie. Certains pays ayant contenu la pandémie font face à de nouvelles vagues de contaminations inquiétantes. Les USA dépassent désormais la barre des 4 millions de cas confirmés.



Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas quotidien explose toujours. Il s'élève aujourd'hui à 74.818 contaminations recensées ces dernières 24h. Ce dimanche 26 juillet, le pays compte 4.099.310 cas. Le nombre de décès ce jour est de 1.145 morts en 24h, soit 145.013 décès au total, selon le CDC. Les régions les plus touchées sont la Californie, le Texas, la Floride et l'état de New York qui, à eux 4, regroupent plus de 41% des cas des US.



Le bilan continue de s'alourdir au Brésil avec toujours un nouveau nombre record de nouvelles contaminations, 51.147 en 24h (55.891 la veille). Il enregistre ce dimanche 26 juillet, 1.211 morts en 24h. Le pays déclare 2.394.513 cas recensés au total et 86.449 décès au total, selon les chiffres donnés par le gouvernement. Cependant, ces données seraient largement sous-évaluées. Le président brésilien Jair Bolsonaro a été testé positif au coronavirus le mardi 7 juillet 2020, mais reste toujours aussi imprudent.

En Italie, on note 250 nouveaux cas ces dernières 24h, notamment dans le Nord du pays. On compte 3 décès de plus en 24h (5 la veille) ce samedi 25 juillet. Il est désormais de 35.100 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 245.840. L'Italie a rouvert ses frontières le 3 juin et a annulé la quarantaine obligatoire des étrangers de l'UE, mais ferme ses portes aux ressortissants de 13 pays "à risque".



Au Royaume-Uni, le bilan est toujours élevé. Le pays comptabilise 767 nouveaux cas en 24h avec 298.681 cas au total depuis le début de l'épidémie. On compte ce samedi 25 juillet, 61 morts en 24h (119 hier) soit 45.738 morts au total. Ce 10 juillet marque la fin de la quatorzaine sur le sol britannique pour les touristes en provenance d'Allemagne, de France, d'Espagne ou d'Italie n'auront plus à s'isoler à leur arrivée sur le sol anglais. Des essais cliniques d’un traitement à base d’interféron bêta auraient réduit de manière « très significative » l’essoufflement des patients, selon l’entreprise Synairgen, qui les a conduits.



En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19, fait état d'au moins 180.528 cas confirmés (+1.130) et de 30.192 morts au total. On recense ce jeudi 23 juillet, 10 morts en centre hospitalier en 24h. Le nombre de décès en EHPAD et EMS fait état de 10.516 décès au total, le prochain bilan sera donné mardi prochain. Le nombre total de décès en milieu hospitalier est lui de 19.676 (+10).



L'Espagne recense, ce vendredi 24 juillet, 2.255 nouveaux cas soit 272.421 cas au total. Le pays dénombre 3 décès en 24h soit 28.432 au total. L'Espagne reconfine de plus en plus de villes. La France envisage une re-fermeture des frontières et Jean Castex déconseille aux Français de se rendre en Catalogne.



En Belgique, le nombre de nouveaux cas quotidiens ne cesse de remonter. On compte, 528 nouveaux cas de contamination en 24h ce qui fait un total de 65.727 cas ce dimanche 26 juillet. On observe une augmentation importante du nombre de cas ces derniers jours. Il y a eu 4 nouveaux décès ces dernières 24h soit désormais 9.821 morts au total. On note une hausse inquiétante du nombre de cas de 91% cette dernière semaine.



Le nombre de nouveaux cas remonte en Chine qui fait état de 46 nouvelles contaminations par le Covid-19 en 24h. Le pays dénombre 83.830 cas au total et 4.634 (+0 en 24h) morts ce dimanche 26 juillet. La Chine lance une vaste campagne de dépistage au Xinjiang. Le pays autorise un second vol vers son territoire par semaine, à la compagnie aérienne Air France.



En Allemagne, le nombre de nouveaux cas est toujours élevé ce jour (+426 en 24h). Le pays compte ce dimanche 26 juillet 206.354 cas recensés pour 9.289 décès (+3). Le pays a autorisé, dans la semaine, des mesures de confinement renforcées au niveau local en cas d'apparition de nouveaux foyers liée au regain d'activité touristique. L’Allemagne proposera des tests gratuits de Covid-19 aux voyageurs de retour dans le pays et installera des centres de dépistage aux aéroports pour les personnes en provenance de zones à risque, ont décidé vendredi les ministres régionaux de la Santé.



Au Portugal, on compte ce dimanche 26 juillet, 263 nouveaux cas de contamination en 24h, soit au total 49.955 cas et 1.716 morts (+4). Tandis que les autorités sanitaires s’inquiètent des signes d’une deuxième vague dans de nombreux pays, le Portugal, lui, commence à montrer un meilleur contrôle de la pandémie.



Au Mexique, l'épidémie progresse toujours avec 666 décès recensés en 24h, mais ce chiffre serait sous-évalué puisqu'on suspecte plus de 50.000 décès liés à la maladie. Le pays compte 421.051 (+7.567 en 24h) cas et 45.813 morts au total. Le Mexique a dépassé l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni dans le nombre de décès. C'est le troisième pays le plus endeuillé au monde.



En Iran, l'épidémie continue. Le pays recense 195 décès en 24h, soit 15.484 au total. Le pays comptabilise désormais 288.839 (+2.316 en 24h) cas déclarés. Selon la porte-parole, 12 des 31 provinces iraniennes sont toujours classées comme "rouges", la catégorie la plus élevée de l'échelle de risque du virus, et 13 autres, dont Téhéran, se trouvent en état d'alerte. "Si les gens suivent les consignes, le nombre de patients hospitalisés dans ces provinces va baisser et ainsi réduire la pression sur le personnel soignant", a ajouté Mme Lari. Les autorités ont annoncé mi-juillet la mort de 140 infirmiers et médecins infectés par le virus ainsi que la contamination de 5.000 personnes au sein du personnel médical.



La Russie fait état de 5.871 nouveaux cas ce dimanche 26 juillet. Les autorités rapportent 806.720 cas détectés pour 13.192 (+146 morts). Moscou est la ville la plus touchée en nombre de nouveaux cas avec 648 nouveaux cas de contamination et 14 décès en 24h.



La Corée du Sud compte ce dimanche 26 juillet 2020, 58 nouveaux cas de contaminations, 14.150 cas au total pour 298 décès déplorés (+0 en 24h). Le pays continue de voir ressurgir de nouveaux clusters.

Le Pérou est toujours en situation inquiétante avec 3.923 nouveaux cas ce jour. Le pays compte ce dimanche 26 juillet 379.884 cas de contaminations et 18.030 (+187) décès. Le Président n'envisage pas un nouveau confinement : " La quarantaine nous a appris à être responsables. Nous observons tous la distanciation sociale, nous voyons qu’il y a une conscience civique, ce type de comportement va permettre d’éviter d’envisager une nouvelle quarantaine ".



En Inde, le bilan humain de l'épidémie de coronavirus s'alourdit. L'Inde recense, ce dimanche 26 juillet 2020, 1.385.494 cas confirmés (+48.472 en 24h) et 32.096 morts, dont 690 en 24h. L’Inde reconfine le Bihar et ses 125 millions d’habitants à partir du jeudi 16 juillet 2020 et pour deux semaines. Près d'une personne sur 4 serait atteinte par le coronavirus à Delhi qui comptabilise 1.142 nouveaux cas et 29 décès en 24h.



Au Chili, l'épidémie s'accélère avec de nombreux cas de nouvelles contaminations journalières et un bilan qui ne cesse de grimper. Le pays compte 4.124 nouveaux cas en 24h (1.598 la veille), ce samedi 25 juillet 2020, le pays dénombre 341.223 cas recensés et 8.913 (+237) morts au total.



En Égypte, le nombre de cas de contaminations au coronavirus augmente. Le pays compte actuellement 91.583 cas (+511) au total et 4.558 décès dont 40 ces dernières 24h. L'Égypte a rouvert ses frontières le 1er juillet mais la saison touristique a du mal à démarrer. Les annulations s'accumulent et les professionnels du tourisme on du mal à joindre les deux bouts.



En Suède, les cas continuent d'augmenter, avec 234 nouveaux cas en 24h. C'est l'un des rares pays à ne pas avoir choisi l'option confinement, mais juste des recommandations. On compte, le samedi 25 juillet, 78.997 cas infectés et 5.697 décès (+21 en 24h). Le pays a un très fort taux de létalité, estimé à 7,21%. Le taux de rétablissement n'est que de 6,29%.



Le Japon le covid continu de grimper avec 830 nouveaux cas de contamination en 24h. On dénombre 28.786 cas recensés au total et 993 (+1 en 24h) décès ce dimanche 26 juillet. La ville de Tokyo recense toujours un grand nombre de nouvelles contaminations et atteint un nouveau record du nombre de contaminations en 24h avec 295 nouveaux cas.. Cela fait près de 15 jours maintenant que la ville subit une forte recrudescence du virus. Pour tenter de contrer l'épidémie, le pays ferme ses frontières aux personnes ayant séjourné, au cours de 14 jours précédents, dans l'un des 146 pays considéré au niveau d'alerte 3.



Le Maroc a entamé son déconfinement progressif par zone. L'état d'urgence est prolongé jusqu'au 10 août. Le pays dénombre ce dimanche 26 juillet, 811 nouveaux cas de contaminations en 24h et 19.645 cas au total. Le Maroc déplore actuellement 305 décès (+6 en 24h). Les vols domestiques ont repris ce 25 juin, mais l'ouverture des frontières est repoussée à une date ultérieure. Les seuls vols affrétés ont pour but de rapatrier les gens coincés depuis le début du confinement vers leur pays de résidence.

La Pologne compte actuellement 42.622 (+584) cas de contaminations et 1.664(+9) morts dues au Covid-19.



La Roumanie est actuellement en état d'alerte. Le pays compte à ce jour 1.284 nouvelles contaminations en 24h avec un total de 43.678 cas et 2.165 (+15) décès dus à la Covid-19.



L'Algérie fait face a une recrudescence de nouveaux cas de contamination qui inquiète les professionnels de la santé. On dénombre ce dimanche 26 juillet, 605 nouveaux cas avec 26.764 cas recensés et 1.146 décès (+10) dus à l'épidémie. La décision de l'ouverture des frontières est reportée jusqu'à la fin de la pandémie.



L’épidémie se développe en Afrique et continue de progresser. L'Afrique du Sud est le berceau de la pandémie sur le continent africain où le nombre de nouveaux cas flambe. Le pays compte 434.200 (+12.204) cas recensés ce dimanche 26 juillet et 6.655 (+312) morts. l'Afrique du Sud interdit la vente d'alcool pour limiter la propagation du virus par "beuveries".