Coronavirus dans le monde : 473 morts aux Etats-Unis et 1.367 au brésil en 24h

​Ce mercredi 22 juillet, le virus Covid-19 touche 15.118.396 cas confirmés et a fait au total 622.041 morts dans le monde. Nous utilisons désormais les données de The Coronavirus App, recommandé le ministère de la santé français et qui reprend, pour la plupart des pays, directement les données officielles des différents ministères de la Santé. Exception faite pour les USA où nous conservons les chiffres du CDC.



L'OMS alerte sur l'aggravation de l'épidémie dans le monde. Le nombre de nouveaux cas bat des records, essentiellement en Amérique où il explose. L'OMS appelle à "prendre le contrôle" face à l'épidémie. Certains pays ayant contenu la pandémie font face à de nouvelles vagues de contaminations inquiétantes. Le Président brésilien, Jair Bolsonaro a été testé positif à la Covid-19. Les USA approchent dangereusement la barre des 4 millions de cas confirmés.



Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas quotidien explose toujours. Il s'élève aujourd'hui à 57.777 contaminations recensées ces dernières 24h. Ce mercredi 22 juillet, le pays compte 3.819.139 cas. Le nombre de décès ce jour est de 473 morts en 24h, soit 140.630 décès au total, selon le CDC. Les régions les plus touchées sont la Californie, le Texas, la Floride et l'état de New York qui, à eux 4, regroupent plus de 41% des cas des US.



Le bilan continue de s'alourdir au Brésil avec toujours un nouveau nombre record de nouvelles contaminations, 41.008 en 24h. Il enregistre ce mercredi 22 juillet, 1.367 morts en 24h. Le pays déclare 2.159.654 cas recensés au total et 81.487 décès au total, selon les chiffres donnés par le gouvernement. Cependant, ces données seraient largement sous-évaluées. Le président brésilien Jair Bolsonaro a été testé positif au coronavirus le mardi 7 juillet 2020, mais reste toujours aussi imprudent.



En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19, fait état d'au moins 177.338 cas confirmés hier (+584 contre 115 hier en 24h) et de 30.165 morts au total. On recense ce mardi 21 juillet, 13 morts en 24h en centre hospitalier. Le nombre de décès en EHPAD et EMS est revu à la baisse et fait état de 10.516 décès au total, il sera de nouveau mis à jour mardi prochain. Le nombre total de décès en milieu hospitalier est lui de 19.649 (+25).



En Italie, on note une légère augmentation du nombre de cas avec 129 nouveaux cas ces dernières 24h, notamment dans le Nord du pays. On compte 15 décès de plus en 24h (13 la veille) ce mardi 21 juillet. Il est désormais de 35.073 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 244.752. L'Italie a rouvert ses frontières le 3 juin et a annulé la quarantaine obligatoire des étrangers de l'UE, mais ferme ses portes aux ressortissants de 13 pays "à risque".



Au Royaume-Uni, le bilan est toujours élevé. Le pays comptabilise 445 nouveaux cas en 24h avec 295.817 cas au total depuis le début de l'épidémie. On compte ce mardi 21 juillet, 110 morts en 24h (12 hier) soit 45.422 morts au total. Ce 10 juillet marque la fin de la quatorzaine sur le sol britannique pour les touristes en provenance d'Allemagne, de France, d'Espagne ou d'Italie n'auront plus à s'isoler à leur arrivée sur le sol anglais. Des essais cliniques d’un traitement à base d’interféron bêta auraient réduit de manière « très significative » l’essoufflement des patients, selon l’entreprise Synairgen, qui les a conduits.

L'Espagne recense, ce mardi 21 juillet, 1.358 nouveaux cas soit 266.194 cas au total. Le pays dénombre 2 décès en 24h soit 28.424 au total. L'Espagne a rouvert ses frontières à l'UE le 21 juin.



Le reconfinement en Catalogne a été annulé puis rétabli par la justice espagnole. La région de Murcie, dans le sud-est du pays, vient de fermer les discothèques et bars de nuit sans terrasses.



La Belgique compte 164 nouveaux cas de contamination en 24h ce qui fait un total de 64.258 cas ce mercredi 22 juillet. On observe une augmentation importante du nombre de cas ces derniers jours. Il y a eu 5 nouveaux décès ces dernières 24h soit désormais 9.805 morts au total.



Le nombre de nouveaux cas remonte en Chine qui fait état de 14 nouvelles contaminations par le Covid-19 en 24h. Le pays dénombre 83.707 cas au total et 4.634 (+0 en 24h) morts ce mercredi 22 juillet. La Chine lance une vaste campagne de dépistage au Xinjiang. Le pays autorise un second vol vers son territoire par semaine, à la compagnie aérienne Air France.



En Allemagne, le nombre de nouveaux cas est toujours élevé ce jour (+382 en 24h). Le pays compte ce mercredi 22 juillet 203.877 cas recensés pour 9.269 décès (+7). Les clubs et salles de concert berlinois ont tous reçu des aides de la ville de 81.000 euros en moyenne. Le ministre de la santé averti sur les risques d'une seconde vague. Le pays a autorisé, dans la semaine, des mesures de confinement renforcées au niveau local en cas d'apparition de nouveaux foyers liée au regain d'activité touristique.

Au Portugal, on compte ce mercredi 22 juillet, 127 nouveaux cas de contamination en 24h, soit au total 48.898 cas et 1.697 morts (+6). Jusqu’au 31 juillet 2020, le pays est découpé en trois zones auxquelles s’appliquent des mesures de déconfinement différenciées, que l'on retrouve sur le site de l’ambassade de France au Portugal.



Au Mexique, l'épidémie progresse toujours avec 590 décès recensés en 24h, mais ce chiffre serait sous-évalué puisqu'on suspecte plus de 50.000 décès liés à la maladie. Le pays compte 388.451 (+4.579 en 24h) cas et 42.855 morts au total. Le Mexique a dépassé l'Espagne, la France et l'Italie dans le nombre de décès. C'est le quatrième pays le plus endeuillé au monde.



En Iran, l'épidémie continue. Le pays recense 229 décès en 24h, soit 14.634 au total. Le pays comptabilise désormais 278.827 (+2.625 en 24h) cas déclarés. Les chiffres officiels témoignent d'une accélération de la propagation de la maladie depuis le début du mois de mai. Le pays semble compter sur "l'immunité grégaire" pour éradiquer l'épidémie. 135 millions d'iraniens supplémentaires risquent donc de contracter le virus.



La Russie fait état de 5.842 nouveaux cas ce mercredi 22 juillet. Les autorités rapportent 783.328 cas détectés pour 12.580 (+153 morts). Moscou est la ville la plus touchée en nombre de nouveaux cas.

La Corée du Sud compte ce mercredi 22 juillet 2020, 63 nouveaux cas de contaminations, 13.879 cas au total pour 297 décès déplorés (+1 en 24h). Le pays continue de voir ressurgir de nouveaux clusters.

Le Pérou est toujours en situation inquiétante avec 4.406 nouveaux cas ce jour. Le pays compte ce mercredi 22 juillet 362.087 cas de contaminations et 13.579 (+195 en 24h) décès. Le Président n'envisage pas un nouveau confinement : " La quarantaine nous a appris à être responsables. Nous observons tous la distanciation sociale, nous voyons qu’il y a une conscience civique, ce type de comportement va permettre d’éviter d’envisager une nouvelle quarantaine ".



En Inde, le bilan humain de l'épidémie de coronavirus s'alourdit. L'Inde recense, ce mercredi 22 juillet 2020, 1.194.162 cas confirmés (+39.168 en 24h) et 28.770 morts, dont 671 en 24h. L’Inde reconfine le Bihar et ses 125 millions d’habitants à partir du jeudi 16 juillet 2020 et pour deux semaines. Près d'une personne sur 4 serait atteinte par le coronavirus à Delhi.



Au Chili, l'épidémie s'accélère avec de nombreux cas de nouvelles contaminations journalières et un bilan qui ne cesse de grimper. Avec un nouveau record de 3.749 nouveaux cas en 24h, ce mercredi 22 juillet 2020, le pays dénombre 334.601 cas recensés et 8.676 (+174) morts au total.



En Égypte, le nombre de cas de contaminations au coronavirus augmente. Le pays compte actuellement 89.078 cas (+676) au total et 4.399 décès dont 47 ces dernières 24h. L'Égypte a rouvert ses frontières le 1er juillet mais la saison touristique a du mal à démarrer. Les annulations s'accumulent et les professionnels du tourisme on du mal à joindre les deux bouts.



En Suède, les cas continuent d'augmenter, avec 114 nouveaux cas en 24h. C'est l'un des rares pays à ne pas avoir choisi l'option confinement, mais juste des recommandations. On compte, le mercredi 22 juillet, 78.166 cas infectés et 5.646 décès (+7 en 24h). Le pays a un très fort taux de létalité, estimé à 7,22%. Le taux de rétablissement n'est que de 6,36%.



Le Japon le covid continu de grimper avec 640 nouveaux cas de contamination en 24h. On dénombre 25.736 cas recensés au total et 988 (+3 en 24h) décès ce mercredi 22 juillet. La ville de Tokyo recense toujours un grand nombre de nouvelles contaminations avec 238 nouveaux cas en 24h. Cela fait près de 15 jours maintenant que la ville subit une forte recrudescence du virus.



Le Maroc a entamé son déconfinement progressif par zone. L'état d'urgence est prolongé jusqu'au 10 août. Le pays dénombre ce mercredi 22 juillet, 180 nouveaux cas de contaminations en 24h et 17.742 cas au total. Le Maroc déplore actuellement 280 décès (+4 en 24h). Les vols domestiques ont repris ce 25 juin, mais l'ouverture des frontières est repoussée à une date ultérieure. Les seuls vols affrétés ont pour but de rapatrier les gens coincés depuis le début du confinement vers leur pays de résidence.

La Pologne compte actuellement 40.782 (+399) cas de contaminations et 1.636 (+9) morts dues au Covid-19.



La Roumanie est actuellement en état d'alerte. Le pays compte à ce jour 994 nouvelles contaminations en 24h avec un total de 39.133 cas et 2.074 (+36) décès dus à la Covid-19.



L'Algérie fait face a une recrudescence de nouveaux cas de contamination qui inquiète les professionnels de la santé. On dénombre ce mercredi 22 juillet, 587 nouveaux cas avec 24.278 cas recensés et 1.100 décès (+13) dus à l'épidémie. La décision de l'ouverture des frontières est reportée jusqu'à la fin de la pandémie.



L’épidémie se développe en Afrique et continue de progresser. L'Afrique du Sud est le berceau de la pandémie sur le continent africain où le nombre de nouveaux cas flambe. Le pays compte 381.798 (+8.170) cas recensés ce mercredi 22 juillet et 5.368 (+195) morts. L'Afrique du Sud interdit la vente d'alcool pour limiter la propagation du virus par "beuveries".