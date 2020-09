Coronavirus dans le monde : 719 morts aux Etats-Unis, 1.149 en inde et 739 au brésil en 24h

Ce dimanche 20 septembre, le virus COVID-19 touche 31.049.595 cas confirmés et a fait au total 966.498 dans le monde. Nous utilisons désormais les données de The Coronavirus App, recommandé le ministère de la santé français et qui reprend, pour la plupart des pays, directement les données officielles des différents ministères de la Santé. Le nombre de nouveaux cas bat des records, essentiellement en Amérique où il explose. L'OMS appelle à "prendre le contrôle" face à l'épidémie. Certains pays ayant contenu la pandémie font face à de nouvelles vagues de contaminations.



Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas quotidien explose toujours. Il s'élève aujourd'hui à 45.902 contaminations recensées ces dernières 24h. Ce dimanche 20 septembre, le pays compte 6.967.354 cas. Le nombre de décès ce jour est de 719 morts en 24h, soit 203.824 décès au total. Donald Trump admet avoir volontairement minimisé la menace du coronavirus.



En Inde, le bilan humain de l'épidémie de coronavirus s'alourdit. L'Inde recense, ce dimanche 20 septembre, 5.400.922 cas confirmés (+92.755 en 24h) et 85.786 morts, dont 1.149 en 24h. L'Inde devient le second pays le plus touché en nombre de cas derrière les USA et dépasse le Brésil.



Le bilan continue de s'alourdir au Brésil avec toujours un nouveau nombre élevé de nouvelles contaminations, 33.057 en 24h. Il enregistre ce dimanche 20 septembre, 739 morts en 24h. Le pays déclare 4.528.240 cas recensés au total et 136.532 décès au total, selon les chiffres donnés par le gouvernement. Cependant, ces données seraient largement sous-évaluées. En raison de l’importante circulation du virus dans le pays, quatre candidats-vaccins sont en cours de test sur 22 000 volontaires, dont celui du britannique AstraZeneca, relancé samedi 12 septembre.



En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19 fait état d'au moins 442.194 cas confirmés (+13.498 en 24h) et de 31.274 morts au total. On recense ce samedi 19 septembre, 26 morts en centre hospitalier en 24h. Le nombre de décès en EHPAD et EMS fait état de 10.560 décès au total, le prochain bilan sera donné mardi prochain. Le nombre total de décès en milieu hospitalier est lui de 20.714 (+26 en 24h).



Le Maroc connaît une hausse de contaminations depuis le relâchement de l’état d’urgence sanitaire, qui est, à nouveau, prolongé d'un mois ce mercredi 9 septembre 2020. Le pays dénombre ce samedi 19 septembre, 2.552 nouveaux cas de contaminations en 24h et 99.816 cas au total. Le Maroc déplore actuellement 1.795 décès (+40 en 24h). La ville de Casablanca est verrouillée et les écoles fermées. Le ministère travaille à faire baisser le taux de reproduction du virus.



En Italie, on note 1.638 nouveaux cas ces dernières 24h, notamment dans le Nord du pays. On compte 24 décès de plus en 24h ce samedi 19 septembre. Il est désormais de 35.692 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 296.638. La rentrée scolaire s'est faite, lundi matin, sous "haute surveillance". Très prudents, les Italiens ne font pas face à un rebond important.

Au Royaume-Uni, on compte 4.422 nouveaux cas en 24h le samedi 19 septembre 2020 avec 390.358 cas au total depuis le début de l'épidémie. On compte ce samedi 19 septembre, 27 mort en 24h soit 41.759 morts au total. Le Royaume-Uni met en place la "règle des six" et interdit les rassemblements de plus de 6 personnes en intérieur comme en extérieur. Alors que la courbe des infections est à nouveau ascendante, il devient de plus en plus difficile d’obtenir un rendez-vous pour un test proche de chez soi.

L'Espagne recense, ce vendredi 18 septembre, 25.680 nouveaux cas de contamination dont 4.697 en 24h soit 614.360 cas au total. Le pays dénombre 90 décès depuis hier soit 30.495 au total. La région autour de Madrid est particulièrement touchée par une reprise de l’épidémie de coronavirus. Pour lutter contre la pandémie, les autorités vont prendre de nouvelles mesures concernant les déplacements et rassemblements de personnes d’ici la fin de la semaine.



Données du dimanche 20 septembre 2020 :



En Allemagne, le nombre de nouveaux cas est toujours élevé ce jour (+1.299 en 24h). Le pays compte ce dimanche 20 septembre 272.076 cas recensés pour 9.554 décès (+1). L’Allemagne « peut et va éviter » un nouveau confinement. L'Allemagne considère désormais les Hauts-de-France comme une zone de circulation active du virus.



L’épidémie se développe en Afrique et continue de progresser. L'Afrique du Sud est le berceau de la pandémie sur le continent africain où le nombre de nouveaux cas flambe atteint son pic. Le pays compte 659.656 (+2.029) cas recensés ce dimanche 20 septembre et 15.940 (+83) morts. L'Afrique du Sud annonce la réouverture partielle de ses frontières.



En Égypte, le nombre de cas de contaminations au coronavirus augmente. Le pays compte actuellement 101.900 cas (+128) au total et 5.750 décès dont 17 ces dernières 24h. Le traitement au plasma suscite l'espoir en Égypte.



Le Pérou est toujours en situation inquiétante avec 12.767 nouveaux cas ce jour. Le pays compte ce dimanche 20 septembre 762.865 cas de contaminations et 31.369 (+223) décès. Le pays passe le cap des 20.000 morts. Plus de 3.000 volontaires testent le vaccin chinois au Pérou.



La Corée du Sud compte ce dimanche 20 septembre, 82 nouveaux cas de contaminations, 22.975 cas au total pour 383 décès déplorés (+5 en 24h). La Corée du Sud a annoncé des mesures de distanciation sociale encore plus strictes pour endiguer la propagation du coronavirus et ferme la majorité des écoles de Séoul.



Le nombre de nouveaux cas remonte en Chine qui fait état de 10 nouvelles contaminations par le Covid-19 en 24h. Le pays dénombre 85.279 cas au total et 4.634 (+0 en 24h) morts ce dimanche 20 septembre. La Chine assouplit les conditions d'entrée pour les Européens. La Chine teste déjà ses vaccins à grande échelle



En Belgique, on compte, 1.099 nouveaux cas de contamination en 24h ce qui fait un total de 100.748 cas ce dimanche 20 septembre. Il y a eu 7 nouveaux décès ces dernières 24h soit désormais 9.944 morts au total. Le gouvernement belge vient de décider ce mercredi de classer en zone rouge les départements du Nord et du Pas-de-Calais, comme déjà 27 autres départements français.



Le Japon le COVID continu de grimper avec 579 nouveaux cas de contamination en 24h. On dénombre 78.073 cas recensés au total et 1.495 (+13 en 24h) décès ce dimanche 20 septembre. Le Japon prévoit d'assouplir à compter du mois prochain les restrictions pour le retour de ressortissants étrangers. Le Japon va bientôt proposer des tests salivaires pour dépister la COVID-19. Ce lundi, la Fédération japonaise de rugby a annoncé que les Brave Blossoms ne joueraient pas en cette fin année.



Le Venezuela recense 775 nouveaux cas en 24h soit 65.949 au total. Le pays, qui dénombre 9 décès en 24h avec un total de 539 morts lié au coronavirus depuis le début de la pandémie, ordonne une quarantaine stricte sur tout le territoire. Le Venezuela va tester les vaccins russe, chinois et cubain contre le coronavirus. "Un seul masque par semaine" : au Venezuela, les médecins meurent et manquent de tout face au Covid-19.



Au Mexique, l'épidémie progresse toujours avec 251 décès recensés en 24h, mais ce chiffre serait sous-évalué. Le pays compte 779.407 (+3.395 en 24h) cas et 77.830 morts au total. Le Mexique a dépassé l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni dans le nombre de décès. C'est le quatrième pays le plus endeuillé au monde, derrière le Brésil et les États-Unis. Plus de 60.000 personnes ont succombé au Covid-19 au Mexique, un chiffre qui va au-delà du scénario « le plus catastrophique » qu'avaient envisagé les autorités sanitaires du pays.

Données du samedi 19 septembre 2020 :

Au Chili, le pays compte 1.847 nouveaux cas en 24h, ce samedi 19 septembre, le pays dénombre 444.674 recensés et 12.254 (+55) morts au total. Le Chili a franchi mardi le seuil des 400.000 cas confirmés de coronavirus. Le coronavirus fait resurgir la faim dans le pays.

En Algérie on observe une tendance à la baisse des nouveaux cas de contamination. On dénombre ce samedi 19 septembre, 219 nouveaux cas avec 49.623 cas recensés et 1.665 décès (+6) dus à l'épidémie. La décision de l'ouverture des frontières est reportée jusqu'à la fin de la pandémie. Le coronavirus a poussé des centaines de subsahariens à quitter l'Algérie pour la Tunisie.

Au Portugal, on compte ce samedi 19 septembre, 849 nouveaux cas de contamination soit au total 68.025 cas et 1.899 morts (+5). Tandis que les autorités sanitaires s’inquiètent des signes d’une deuxième vague dans de nombreux pays, le Portugal, lui, commence à montrer un meilleur contrôle de la pandémie. À deux jours de la reprise du championnat portugais, le Sporting Portugaldéplorerait dix cas positifs au Covid-19.

La Roumanie est actuellement en état d'alerte. Le pays compte à ce jour 1.333 nouvelles contaminations en 24h avec un total de 111.550 cas et 4.402 (+42) décès dus à la COVID-19. Pour l'instant, le nombre de nouveaux cas quotidiens continue d'exploser. Hongrie et Roumanie enregistrent leur pire croissance trimestrielle depuis 1989.

La Pologne compte actuellement 78.330 (+1.002) cas de contaminations et 2.253 (+16) morts dues au Covid-19. Le pays connaît un net regain des cas de contaminations ces derniers jours. Malgré cela, le pays exclut un nouveau confinement. La Pologne interdit les vols directs en provenance de nombreux pays dont la France.

En Iran, l'épidémie continue. Le pays recense 166 décès en 24h, soit 24.118 au total. Le pays comptabilise désormais 419.043 (+2.845 en 24h) cas déclarés. Selon la BBC, il y aurait en réalité trois fois plus de morts que dans les bilans officiels et près de 42.000 personnes auraient déjà succombé au virus. La réouverture des écoles fait polémique dans le pays.



La Russie fait état de 6.065 nouveaux cas ce samedi 19 septembre. Les autorités rapportent 1.097.251 cas détectés pour 19.339 (+144 morts). La Russie promet la production industrielle de centaines de milliers de doses de vaccin dès cet automne. Le vaccin russe contre le coronavirus a été testé depuis ce mercredi sur 40.000 Moscovites. La Russie, quatrième pays le plus touché au monde par le coronavirus en termes d'infections.



Données du vendredi 18 septembre 2020 :

La Suède est l'un des rares pays d'Europe à ne pas avoir choisi l'option confinement, mais juste des recommandations. On compte, le samedi 18 septembre, 352 nouveaux cas de contamination soit au total 88.237 cas infectés et 5.865 décès, dont 4 ces dernières 24h. Face au Covid-19, la Suède défend une stratégie « durable ».