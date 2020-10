Coronavirus dans le monde : 772 morts aux Etats-Unis, 575 en Inde et 432 au Brésil Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce dimanche 25 octobre 2020. On recense près de 43 millions de cas dans le monde et passe la barre du 1,16 millions de décès dus au Covid-19 selon The Coronavirus App. Le nombre de nouveaux cas n'a jamais été aussi élevé et de nouvelles vagues apparaissent dans certains pays qui semblaient avoir endigué l'épidémie.

Ce dimanche 25 octobre, le virus COVID-19 touche 42.951.088 cas confirmés et a fait au total 1.161.453 morts dans le monde. Nous utilisons désormais les données de The Coronavirus App, recommandé le ministère de la santé français et qui reprend, pour la plupart des pays, directement les données officielles des différents ministères de la Santé. Le nombre de nouveaux cas bat des records, essentiellement en Amérique où il explose. L'OMS appelle à "prendre le contrôle" face à l'épidémie. Certains pays ayant contenu la pandémie font face à de nouvelles vagues de contaminations et de nouvelles mesures restrictives sont mis en place.





En Allemagne, le nombre de nouveaux cas est toujours élevé ce jour (+17.399 en 24h). Le pays compte ce dimanche 25 octobre 427.396 cas recensés pour 10.133 décès (+71). Le pays connaît une recrudescence de l’épidémie impose de nouvelles restrictions visant à limiter le nombre de participants aux fêtes dans l’espace public et privé. L'Allemagne impose de fortes restrictions des déplacements pour les vacances d'automne. Les autorités ont édicté des interdictions de rassemblement, un canton alpin du Sud est quasi confiné et le masque est obligatoire dans certaines rues de Berlin. Les jeunes sont actuellement les plus exposés au virus.



Portugal, on compte ce dimanche 25 octobre, 3.669 nouveaux cas de contamination, soit au total 116.109 cas et 2.297 morts (+21). Le gouvernement portugais reconfine 3 municipalités du nord du pays suite à un record de nouveaux cas, les communes contiguës de Felgueiras, Lousada et Paços de Ferreira.



Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas quotidien explose toujours. Il s'élève aujourd'hui à 80.458 contaminations recensées ces dernières 24h. Ce dimanche 25 octobre, le pays compte 8.827.885 cas. Le nombre de décès ce jour est de 772 morts en 24h, soit 230.068 décès au total. L’Agence américaine des médicaments (FDA) a accordé, jeudi, une autorisation permanente au médicament antiviral remdesivir pour les malades hospitalisés du Covid-19, confirmant l’autorisation conditionnelle accordée en mai.



En Inde, le bilan humain de l'épidémie de coronavirus s'alourdit. L'Inde recense, ce dimanche 25 octobre, 7.865.105 cas confirmés (+50.224 en 24h) et 118.577 morts, dont 575 en 24h. Un test rapide, fiable et bon marché pour détecter le coronavirus avec une bandelette de papier réactif va bientôt être disponible en Inde où des scientifiques l'ont développé pour aider à contrer la pandémie.



Le bilan continue de s'alourdir au Brésil avec toujours un nouveau nombre élevé de nouvelles contaminations, 36.979 en 24h. Il enregistre ce dimanche 25 octobre, 432 morts en 24h. Le pays déclare 5.380.635 cas recensés au total et 156.903 décès selon les chiffres donnés par le gouvernement. Le président Jair Bolsonaro a annulé l’achat de 46 millions de doses du vaccin chinois CoronaVac, qui avait été annoncé par son ministre de la Santé.



En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19 fait état d'au moins 1.086.497 cas confirmés (+45.422 en 24h) et de 34.645 morts au total. On recense ce samedi 24 octobre, 138 morts en France en 24h. Le nombre de décès en EHPAD et EMS fait état de 11.126 décès au total. Le nombre total de décès en milieu hospitalier est lui de 23.519 (+138 en 24h).



En Italie, on note 19.644 nouveaux cas ces dernières 24h. On compte 151 décès de plus en 24h ce samedi 24 octobre 2020. Il est désormais de 37.210 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 504.509. L'Italie enregistre un nouveau record de cas quotidien, la Campanie se reconfine.



Au Royaume-Uni, on compte 23.012 nouveaux cas en 24h le samedi 24 octobre 2020 avec 854.010 cas au total depuis le début de l'épidémie. On compte ce samedi 24 octobre 2020, 174 mort en 24h soit 44.745 morts au total. Les Britanniques pourraient être exhortés à ouvrir les fenêtres dans le but de garder le coronavirus à distance alors que les scientifiques appellent à une campagne d'information publique pour souligner l'importance de la ventilation pour réduire sa propagation.



Au Maroc, l’état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu'à début novembre. Le pays dénombre ce samedi 24 octobre, 4.045 nouveaux cas de contaminations en 24h et 194.461 cas au total. Le Maroc déplore actuellement 3.255 décès (+50 en 24h). Le gouvernement a décidé de prendre une batterie de mesures au niveau du Grand Casablanca (préfectures de Casablanca et de Mohammadia et provinces de Naouceur, et Mediouna) et des provinces de Berrechid et de Benslimane à partir du dimanche 25 octobre à 21h00 pour quatre semaines pour faire face à la propagation du coronavirus (Covid-19).

L'Espagne recense, ce vendredi 23 octobre, 19.851 nouveaux cas de contamination dont 8.293 en 24h soit 1.046.132 cas au total. Le pays dénombre 231 décès en 24h soit 34.752 au total. Après la région de Madrid, en « état d'alerte » depuis le 9 octobre 2020, la région de Navarre sera partiellement bouclée à partir de jeudi pour freiner la propagation du coronavirus.

Données du 24 octobre 2020 :



En Algérie on observe une tendance à la baisse des nouveaux cas de contamination. On dénombre ce dimanche 25 octobre, 273 nouveaux cas avec 55.880 cas recensés et 1.907 décès (+10) dus à l'épidémie. La décision de l'ouverture des frontières est reportée jusqu'à la fin de la pandémie. Le Président Tebboune, cas contact, se met en isolement.



Le Japon le COVID continu de grimper avec 697 nouveaux cas de contamination en 24h. On dénombre 95.835 cas recensés au total et 1.706 (+12 en 24h) décès ce dimanche 25 octobre. Le Japon déterminé à recevoir les Jeux olympiques en 2021. Le créateur Kenzo Takada est mort à l'âge de 81 ans des suites du Coronavirus. Plutôt que traquer l’ensemble des personnes contaminées, la méthode japonaise des 3 C consistant à chercher (en amont) les supercontaminateurs semble faire ses preuves.



La Roumanie est actuellement en état d'alerte. Le pays compte à ce jour 4.761 nouvelles contaminations en 24h avec un total de 205.793 et 6.318 (+73) décès dus à la COVID-19. En Roumanie, le gouvernement tente de sauvegarder l'économie en évitant le confinement mais donne beaucoup de pouvoir aux préfets pour contrôler localement la propagation du virus.



La Pologne compte actuellement 241.946 (+13.628) cas de contaminations et 4.351 (+179) morts dues au Covid-19. Le Président polonais est testé positif au coronavirus.



En Iran, l'épidémie continue. Le pays recense 335 décès en 24h, soit 31.985 au total. Le pays comptabilise désormais 556.891 (+6.134 en 24h) cas déclarés. Face à la forte hausse du nombre des contaminations et des morts, le gouvernement iranien a annoncé de nouvelles restrictions, notamment la fermeture des cafés et des centres sportifs, mais aussi le port obligatoire du masque à Téhéran à partir de samedi. L'Iran fait face à une possible 'troisième vague' de Covid-19. Le pays enregistre ce lundi 19 octobre sa journée la plus sombre depuis le début de la pandémie de coronavirus.



La Russie fait état de 16.521 nouveaux cas ce dimanche 25 octobre. Les autorités rapportent 1.497.167 cas détectés pour 25.821 (+296 morts). La Russie fait face à une seconde vague. Le pays dit avoir achevé des essais de phase II sur un deuxième vaccin. Le ministre conseiller de l’ambassade de Russie a assuré que le vaccin développé par la Russie contre le coronavirus était déjà « efficace » et qu’il y a « déjà pas mal de gens vaccinés en Russie ». Une campagne de vaccination massive contre le coronavirus aura lieu dans les prochains mois dans la capitale russe, Moscou.



L’épidémie se développe en Afrique et continue de progresser. L'Afrique du Sud est le berceau de la pandémie sur le continent africain. Le pays compte 714.246 (+1.834) cas recensés ce dimanche 25 octobre et 18.944 (+53) morts. Le ministre de la santé sud-africain est testé positif au coronavirus.

En Égypte, le nombre de cas de contaminations au coronavirus augmente. Le pays compte actuellement 106.397 cas (+167) au total et 6.187 décès dont 11 de plus ces dernières 24h. Le traitement au plasma suscite l'espoir en Égypte.



Le Pérou est toujours en situation inquiétante avec 3098 nouveaux cas ce jour. Le pays compte ce dimanche 25 octobre 886.214 cas de contaminations et 34.095 (+62) décès. Le pays a franchi le cap des 30.000 morts. Plus de 3.000 volontaires testent le vaccin chinois au Pérou. Le ministre péruvien de la Culture, Alejandro Neyra, a annoncé que, dès le 15 octobre, les sites archéologiques de Sacsayhuamán, Pisac, Ollantaytambo, Chinchero, Moray, Pikillacta et Tipón seront rouverts avec un strict protocole sanitaire.



La Corée du Sud compte ce dimanche 25 octobre, 61 nouveaux cas de contaminations, 25.836 cas au total pour 457 décès (+2 en 24h). La Corée du Sud propose à la Russie de coopérer pour développer des vaccins anti-Covid. Après l'assouplissement des restrictions liées au Covid-19 en Corée du Sud, le public reviendra dès ce vendredi dans les stades de K-League.



Le nombre de nouveaux cas remonte en Chine qui fait état de 15 nouvelles contaminations par le Covid-19 en 24h. Le pays dénombre 85.793 au total et 4.634 (+0 en 5 mois) morts ce dimanche 25 octobre. La Chine dépiste une métropole entière après 6 cas de Coronavirus. La Chine débuterait une vaccination de masse contre le Covid.



En Belgique, on compte, 17.709 nouveaux cas de contamination en 24h ce qui fait un total de 305.409 cas ce dimanche 25 octobre. Il y a eu 79 nouveaux décès ces dernières 24h soit désormais 10.737 morts au total. Selon le ministre de la Santé belge, la Belgique est au bord d'un "tsunami".



Au Mexique, l'épidémie progresse toujours avec 325 décès recensés en 24h, mais ce chiffre serait sous-évalué. Le pays compte 974.226 (+5.123 en 24h) cas et 94.974 morts au total. Le Mexique a dépassé l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni dans le nombre de décès. C'est le quatrième pays le plus endeuillé au monde, derrière le Brésil et les États-Unis. Une femme de 54 ans est devenue la première personne au Mexique à être contaminée à la fois par le Covid-19 et par la grippe A (H1N1), ont annoncé dimanche les autorités.



En Israël, on compte ce dimanche 25 octobre 2020, 573 nouveaux cas de contamination, soit 309.413 au total. On comptabilise jusqu'alors 2.372 décès liés aux coronavirus dont 43 ces dernières 24h. Le pays a entamé son déconfinement ce dimanche 18 octobre 2020.



Le Venezuela recense 424nouveaux cas en 24h soit 89.142 au total. Le pays, qui dénombre 6 décès en 24h avec un total de 770 morts liées au coronavirus depuis le début de la pandémie, ordonne une quarantaine stricte sur tout le territoire. Le pays commence une campagne de vaccination massive entre décembre et janvier.



Au Chili, le pays compte 3.411 nouveaux cas en 24h, ce dimanche 25 octobre, le pays dénombre 500.542 recensés et 13.892 (+962) morts au total. Le Chili Le Chili a franchi samedi la barre des 500.000 contaminations au coronavirus, à la veille d'un référendum historique sur un changement de Constitution, pour lequel sera appliqué un strict protocole sanitaire.



