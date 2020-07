Coronavirus dans le monde : le cap des 15 millions de cas dépassé, tous les chiffres

Les derniers chiffres communiqués ce mercredi par The Coronavirus App indiquent que plus de 15 millions de cas de Covid-19 ont désormais été recensés dans le monde depuis le mois décembre et l'apparition du virus en Chine, également responsable de 622 000 décès sur la planète. Les Etats-Unis, pays le plus touché, présente un bilan toujours très inquiétant, avec 57 777 infections et 473 décès répertoriés lors des dernières 24h, ce qui fait passer son total à plus de 3,8 millions de contaminations et plus de 140 600 morts. Face à ces chiffres, le président Donald Trump, jusqu'alors plutôt réticent à prendre conscience de l'ampleur de la crise, a fait varier son discours, désormais plus prudent. "Cela va sûrement, malheureusement, empirer avant de s'améliorer, je n'aime pas dire ça mais c'est comme ça", a-t-il indiqué hier, avant de déclarer : "Nous demandons à tout le monde de porter un masque quand la distanciation physique n'est pas possible".



Sur le continent américain, le Brésil, deuxième pays le plus touché au monde par cette crise du coronavirus, affiche également un bilan préoccupant. Pas moins de 41 008 nouveaux cas et de 1 367 décès supplémentaires ont ainsi été communiqués lors du dernier point quotidien, pour un total de 2,15 million de cas et de 81 487 morts. Toujours en Amérique latine, des signaux alarmants sont apparus en Bolivie, où où la police a indiqué avoir récupéré plus de 400 cadavres des rues et des maisons dans tout le pays au cours des cinq derniers jours, au Mexique, où la barre des 40 000 morts a été franchie, en Colombie (plus de 7 000 morts), au Pérou (plus de 350 000 cas).