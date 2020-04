Coronavirus dans le monde : près d'un million de cas aux USA, bilan en baisse en Espagne, Italie…

Près de 3 millions de personnes ont été testées positives au coronavirus depuis le début de l'épidémie, dont plus de 200 000 sont décédées des suites de la maladie. Les Etats-Unis sont le pays le plus sévèrement touché par le Covid-19, avec près de la moitié des morts, puis suivent l'Italie, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni, les 4 pays les plus endeuillés d'Europe. Mais l'épidémie commence à marquer le pas sur le continent européen, dans les 4 pays très forment touchés. Les bilans journaliers de morts sont en nette baisse avec 288 morts en Espagne (bilan le plus faible depuis le 20 mars), 260 victimes en Italie (total le plus faible depuis le 14 mars), 242 décès en France et 413 morts à l'hôpital au Royaume-Uni (nombre le plus bas depuis la fin mars).





En vue de ces chiffres encourageants, les gouvernements européens tendent vers une sortie prudente du confinement dans leur pays. La France, l'Espagne et l'Italie doivent annoncer en début de semaine les mesures pour leur plan de déconfinement. Au Royaume-Uni, le premier Ministre Boris Johnson est de retour aux commandes, il est très attendu pour ses annonces quant à une reprise de l'économie et une sortie du confinement. En Suisse, certains commerces tels que les coiffeurs rouvrent dès ce lundi, sous réserve de respecter les mesures-barrières, puis ce sera au tour des physiothérapeutes, médecins, salons de massage, fleuristes, jardineries, ainsi que les crèches de reprendre leurs activités.