Coronavirus en Chine: le Sénégal n'a pas encore prévu l'évacuation de ses ressortissants (Communiqué)

Alors que le bilan de l'épidémie de Coronavirus a franchi la barre des 100 morts en Chine, plusieurs pays dont les États-Unis, la France et le Japon préparent l'évacuation de leurs ressortissants. Le Sénégal, quant à lui, dit suivre "de très près l’évolution de la situation sanitaire de nos compatriotes en Chine", lit-on dans le communiqué du ministère des Affaires Étrangers et des Sénégalais de l'Extérieur.



Mieux, les dirigeants sénégalais attendent que la situation se complique pour engager le rapatriement de leurs compatriotes. "Dans l’hypothèse où la situation ne connaîtrait pas une nette amélioration, des discussions sont engagées avec les autorités chinoises pour étudier la possibilité d’obtenir une autorisation pour un rapatriement de nos étudiants", lit-on dans le document émanant des services du ministre Amadou Ba.



En attendant que le pire se produise, le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, à travers une mission diplomatique en Chine, "évalue la situation et examine les moyens d’envoyer, dans les meilleurs délais, un appui financier, à défaut d’un ravitaillement, au besoin, de nos étudiants sur place par les autorités universitaires chinoises". Indiquant ainsi, qu' "à ce jour, aucun compatriote n’a été contaminé", informe le communiqué ministériel. .



Toutefois, le gouvernement sénégalais reconnait que "la mise en quarantaine de la ville de Wuhan a provoqué une ruée de la population vers les grandes surfaces, occasionnant la raréfaction et le renchérissement de certaines denrées de première nécessité. Cette situation engendre un état de stress chez nos compatriotes, dont la quasi-totalité est constituée d’étudiants."



"Notre représentation diplomatique est en alerte et certains étudiants qui ont pu être contactés par le Ministère des Affaires étrangères et des sénégalais de l’Extérieur se disent, en effet, en bonne santé et suivent, à l’instar de toute la population de Wuhan, les mesures préventives édictées par les autorités chinoises pour éviter la propagation du virus", soutient-il.