Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Dakar : coordonateur du BOAS, Serigne Khadim Fall démissionne pour ne pas «trahir» ses convictions



Dakar : coordonateur du BOAS, Serigne Khadim Fall démissionne pour ne pas «trahir» ses convictions
Coordonateur du Bureau d’accueil, d’orientation et de suivi des Sénégalais de l’extérieur, Serigne Khadim Bamba Fall a annonce vendredi sa démission de son poste, au lendemain d’une vague de limogeage de dizaines de cadres de l’administration, restées fidèles au Pastef (majorité parlementaire) d’Ousmane Sonko.

«Je démissionne de mon poste de coordonateur des BOAS. Je refuse de trahir mes convictions», a écrit Serigne Bamba Fall, sur ses réseaux sociaux.

Suivi par plus de 110.000 personnes sur Facebook, le démissionnaire est un militant actif du Pastef, qui est en «désaccord profond» avec la gouvernance du pays. Tout en préparant la candidature de Sonko pour la présidentielle de 2029, il fait partie de ceux qui soutiennent que Diomaye Faye a trahi la confiance de ses électeurs de 2024. 
Autres articles

Dia Koussa

Vendredi 11 Septembre 2026 - 16:34


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter