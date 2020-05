Coronavirus en France : 24 760 morts, hausse de la contagiosité, première contamination d'un chat, le point sur la situation

Hausse du taux de contagiosité.

La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a indiqué que "le taux de contagiosité" de l'épidémie de coronavirus "a remonté". Cette évolution s'explique par un certain relâchement du respect du confinement, les Français faisant "plus de sorties" dans l'espace public, alors que le début du déconfinement n'intervient que le 11 mai. Ce taux était de "0,5, c'est-à-dire que 10 personnes n'en contaminaient que 5 la semaine suivante", explique la porte-parole du gouvernement. "Aujourd'hui, on est à un taux de 0,63. Donc nous avons 10 personnes qui sont susceptibles de contaminer 6 personnes", a-t-elle ajouté.



Le patient zéro à Bobigny le 27 décembre ?

Yves Cohen, chef du service de réanimation à Bobigny a affirmé sur le plateau de BFM TV qu'un patient était atteint du coronavirus le 27 décembre dernier dans son hôpital. Atteint d'une pneumonie à l'époque, son service a analysé une nouvelle fois les tests PCR et a découvert que le patient était positif au Covid-19.



Mise en garde de l'OMS sur la chloroquine.

Sylvie Briand, la directrice du département préparations mondiales aux risques infectieux de l'OMS, s'est exprimée ce dimanche 3 mai sur BFMTV. Malgré des résultats prometteurs de certaines études sur le traitement du coronavirus à la chloroquine, la spécialiste a rappelé qu'un traitement "testé en laboratoire et sur des petits groupes de patients" doit faire l'objet d'une analyse approfondie pour "confirmer son efficacité". Et de renchérir : "plusieurs pays ont lancé des études, on attend avec impatience les résultats pour pouvoir établir des recommandations qui seraient basées sur une évidence scientifique".



L'état d'urgence sanitaire prolongé.

À l'issue du Conseil des ministres et avant le débat au Parlement de ce lundi, le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué samedi 2 mai que le gouvernement entendait prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet.



Première infection d'un chat.

Une première en France. Des chercheurs de l’Ecole vétérinaire d’Alfort (EnvA) et de plusieurs instituts, en lien avec l’Institut Pasteur, ont identifié un premier cas d’infection naturelle au nouveau coronavirus d’un chat. L'animal vivait avec une personne infectée par le coronavirus. L’EnvA recommande donc aux personnes malades de restreindre les contacts avec leur chat.



L’Internaute