Coronavirus en France : 44 morts en France en 24h ce jeudi 4 juin

Ile-de-France

Grand Est

Auvergne Rhône Alpes

Hauts de France

En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires, ce jeudi 4 juin 2020, concernant la pandémie de COVID-19, fait état de 152.444 cas confirmés et de 29.065 morts au total. On recense 44 morts ces dernières 24h. Selon les dernières données qui réévalue le nombre de décès en EHPAD et EMS, celui-ci est revu à la baisse et on compte désormais 10.350 morts. Le nombre de décès en milieu hospitalier est lui de 18.715.La France compte actuellement 13.101 personnes hospitalisées et 195 nouvelles admissions, 413 lits ont été libérés en 24h. Le pays recense 1.163 cas graves en soins intensifs en réanimation et on dénombre 47 personnes en moins en tenant compte des entrées et sorties. Enfin, 69.976 personnes sont sorties guéries des hôpitaux français.4 régions concentrent à elles seules le plus grand nombre de cas, soit 71 % du total. Il s'agit des régions suivantes :Selon le dernier bilan, c'est l'Ile-de-France qui comptabilise le plus de personnes hospitalisées (5.755) et le plus de décès (7.194) et 523 personnes en réanimation (559 hier), suivi par le Grand Est avec 1.863 personnes hospitalisées et 3.441 décès. Parmi les régions de France les plus touchés par la pandémie COVID-19, on compte l'Auvergne-Rhône-Alpes avec 998 personnes hospitalisées et 1.694 décès, les Hauts de France avec 1.334 personnes hospitalisées et 1.764 décès, la Provence-Alpes Côte d'Azur avec 806 personnes hospitalisées et 912 décès, la Bourgogne-Franche-Comté avec 337 personnes hospitalisées et 1022 décès, et enfin l'Occitanie avec 207 hospitalisations et 499 décès.Ce jeudi 4 juin, le virus Covid-19 touche 6.511.713 cas confirmés et a fait au total 386.073 morts dans le monde.