Coronavirus en Italie: Pour se motiver, l'infirmier Nicola Bianco porte le nom de Koulibaly sur sa tenue médicale

Grand admirateur du défenseur central sénégalais de Naples, Nicola Bianco, infirmier dans un établissement à Milan a décidé d’arborer le nom du Sénégalais Kalidou Koulibaly sur sa tenue médicale, pour se donner des forces en cette période de crise sanitaire. Partagé par le site IamNaples, ce cliché fait le tour du monde.Interrogé, l'infirmier a expliqué les motivations de cette initiative: « Comme Koulibaly ne laisse pas passer ses adversaires, et moi je ne laisse pas passer le virus !»«Je travaille à Milan depuis près de six ans. J'exerce dans un institut de gériatrie depuis deux ans, dans le fameux RSA où les conditions de travail y sont difficiles. Ce sont mes collègues qui ont eu cette idée. Un de mes amis sardes a choisi Nainggolan et le joueur a republié la photo. Un autre de mes amis a publié la photo de Romagnoli, il a aussi donné de la visibilité au geste. Je me suis dis, en tant que supporter de Naples, pourquoi ne pas inscrire le nom de mon joueur préféré Kalidou Koulibaly» a-t-il déclaré à IamNaples.«Kalidou est mon idole. La détermination et le désir de gagner qu’il nous met sur le terrain sont exemplaires. Je me suis vu en lui, même dans cette bataille contre le coronavirus. Parce qu’il se bat ouvertement avec les attaquants, comme nous le faisons tous les jours. Koulibaly ne laisse pas passer ses adversaires, et moi je ne laisse pas passer le virus » , ajoute-t-il. Le "Lion de la Téranga" appréciera.