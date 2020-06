Coronavirus en RDC: des images immortalisent la pandémie

Un projet collaboratif en ligne documente les défis auxquels est confrontée la République démocratique du Congo (RDC) dans sa lutte contre le Covid-19, la rougeole et le virus Ebola en 2020.



Congo in Conversation est un site web qui fait la chronique des défis humains, sociaux et écologiques du pays dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.



Un flux d'articles, de reportages photos et de vidéos sera mis en ligne sur le site par des journalistes et des photographes basés en RDC, dont beaucoup sont congolais.



Le site a été réalisé par la Fondation Carmignac et le photographe canado-britannique Finbarr O'Reilly.



La Fondation Carmignac accorde chaque année une bourse à une personne qui produira un travail axé sur des questions d'actualité telles que les droits de l'homme et l'environnement.



O'Reilly a reçu le 11e prix du photojournalisme de Carmignac. Dans le cadre de ce prix, le photographe a prévu de réaliser un reportage photo sur la RD Congo en 2020.



Mais comme les frontières se sont fermées en raison de la pandémie de coronavirus, lui et l'équipe du Prix ont dû repenser la manière de faire des reportages sur le pays. C'est ainsi qu'est né le site web Congo in Conversation.