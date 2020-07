Coronavirus en RDC: le président Tshisekedi annonce la levée de l'état d'urgence sanitaire

Dès ce 22 juillet, toutes les activités commerciales pourront officiellement reprendre : magasins, banques, restaurants, bars, cafés, entreprises, même si dans les faits, certains avaient déjà repris, officieusement.



Felix Tshisekedi a évoqué également la reprise des rassemblements, réunions et célébrations. Jusqu’ici, les rassemblements de plus de 20 personnes étaient interdits. Officiellement également, les transports en commun vont pouvoir reprendre dès ce mercredi.



Il faudra attendre le 3 août pour la reprise des cours dans les écoles et les universités en commençant par la terminale, a encore détaillé le président Tshisekedi.



Mais la date la plus importante à retenir est sans doute le 15 août avec la réouverture des églises et des lieux de culte, des discothèques, stades et salles de spectacle, comme des ports, aéroports et frontières. Tout comme la reprise des mouvements migratoires entre les provinces. Seules les dispositions relatives aux enterrements sont maintenues.



Le président Tshisekedi a justifié la levée de l’état d’urgence par l’impact des mesures mises en œuvres par son gouvernement qui aurait permis, depuis le début de l’épidémie, de faire baisser la mortalité et d'augmenter le nombre de personnes guéries.



Autre justification, peut-être la plus importante : le chef de l’Etat congolais a parlé de l’impact économique de cette épidémie qui a aggravé la récession en RDC.