Coronavirus: l'Institut Pasteur de Dakar enregistre 5 cas dont un mort

L’Institut Pasteur de Dakar, le laboratoire de référence pour la détection des cas de coronavirus est touché par la maladie. A la date du 27 mai, ce sont 5 cas qui ont été enregistrés au sein du personnel : trois (3) chauffeurs et deux (2) autres agents, rapporte L’Observateur.



Ces contaminations selon le journal, ont créé un certain malaise à l’Institut Pasteur où une partie du personnel est gagnée par la psychose. Surtout que l’un des patients est décédé mardi vers 04H00 au centre de l’hopital Fann, selon le communiqué du ministère de la Santé.



Joint au téléphone par nos confrères, le Directeur de l’Institut Pasteur, Dr Amadou Sall n’a ni confirmé ni infirmé l’information. « Je ne peux pas répondre à cette question. Il se fait tard et je suis à la maison », s’est-il excusé.