Coronavirus: le Consul général du Sénégal à Milan rassure "aucun Sénégalais n'est touché directement"

Le Consul général du Sénégal à Milan a tenu à rassurer les familles des immigrés vivant en Italie suite à l'annonce de la mystérieuse maladie du Cov-2019 (Coronavirus) qui a fait ce lundi, cinq morts en Itallie. Rokhaya Ba Touré informe, sur les ondes de iRadio, qu'aucun Sénégalais n’est directement touché, ce malgré que 23 000 d'entre eux, qui sont dans des zones concernées (Lombardie dans le nord ), ont été mis en quarantaine.



Et, Mme Touré de souligner que c'est pour de mesures préventives qu'ils ont été écartés des autres.

Depuis quelques temps, l’Italie est touchée par le Coronavirus. Actuellement, ce pays compte 152 cas et cinq décès. Pour le moment, l’Italie est le pays européen le plus touché par ce virus.