Coronavirus : le Maroc prolonge le couvre-feu de deux semaines

Le gouvernement marocain a prolongé jusqu’au 2 mars le couvre-feu nocturne en vigueur depuis fin décembre, pour tenter de contenir la pandémie de Covid-19 après l’apparition de nouveaux variants, selon un communiqué de l’exécutif.



Ce couvre-feu, instauré de 21 heures à 6 heures dans tout le pays, est renforcé par l’interdiction des fêtes, des rassemblements et par la fermeture des restaurants et des commerces à 20 heures, d’après la même source.



Plus de 1,7 million de Marocains ont été vaccinés contre le Covid-19 en près de trois semaines, selon les chiffres du ministère de la santé. Les autorités espèrent immuniser 25 millions de personnes en trois mois avec cette campagne de vaccination gratuite. Ce pays de 35 millions d’habitants, où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur depuis mi-mars, a comptabilisé 478 595 cas de contamination, dont 8 491 décès.



Le virus continue de circuler au Maroc avec en moyenne 500 nouveaux cas par jour. La prolongation des restrictions intervient « à la suite de l’apparition de nouvelles variantes du virus », selon le communiqué. La crise sanitaire a eu un effet désastreux sur l’économie du pays.



Le nombre de chômeurs a augmenté de 29 % entre 2019 et 2020 pour atteindre 1,43 million de personnes. Cette hausse est « exclusivement attribuable » à des suppressions d’emploi, notamment dans le secteur agricole et la pêche, selon le Haut-Commissariat au plan, rapporte Le Monde avec AFP.