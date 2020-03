Coronavirus : les infirmiers du Sénégal haussent le ton après les 3 cas confirmés à Thiès

Après les civils, le coronavirus s’attaque au personnel de santé et a déjà touché trois (3) des agents d’une structure sanitaire privée à Thiès, ville située à 70 Km de Dakar. Occasion saisie par l’association des infirmiers et infirmières diplômés du Sénégal pour réclamer plus de moyens pour faire face à la pandémie.



« Si vous partez à la guerre, si vous n’avez pas d’armes, vous êtes inquiets. Au niveau des structures sanitaires, des centres de santé et des postes de santé. Parce qu’aujourd’hui, le mal est là. Il ne faudrait pas qu’on attende jusqu’au niveau des structures les plus proches pour essayer de mettre des matériels », a déclaré leur président Ismaëla Mbaye.



Ainsi, il a appelé les autorités sanitaires à mettre « très rapidement, au niveau de l’ensemble des postes de santé, des SAU, des hôpitaux, des centres de santé, des matériels et produits nécessaires pour le processus ».



M. Mbaye tire la sonnette d’alarme. Selon lui, « l’insuffisance est là ». Il a demandé à l’Etat de renforcer le dispositif et les infirmiers dans les structures sanitaires. Étant entendu que, nous ayons des cas parmi nous, il faudrait qu’on renforcer les équipes de soins, recruter de nouveaux infirmiers qui seront mis dans des équipes pour continuer la prise en charge d’autres pathologies ».