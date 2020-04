Coronavirus : les recommandations du khalife général des tidjanes (vidéo)

Dans le cadre de la lutte contre le COViD19 qui est incontestablement la volonté divine, et pour le retour à Dieu et implorer son pardon son assistance et sa Miséricorde, le Khalife Général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour recommande à l'ensemble des musulmans du Sénégal et du monde entier de faire dans l'urgence les prières suivantes:



■ Formuler une intention sincère de repenti



■ Jeûner pour Allah swt le jour oû l'on fera ces prières



■ Reciter la Fatiha 1 fois



■ La demande de pardon Astaghfiroullah 3 fois



■ Salatoul Fâtihi ou toute prière sur le Prophète (PSL)



■ Bismillâhi Rahmâni Rahîmi 12000 fois



■ Ya Latîf 16641 oû n'importe quel nombre selon votre possibilité.



■ Layssa Lahâ Mine Doûnil Lâhi Kâchifatoune

111 fois après chaque prière لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ



NB: Cette prière doit se faire en jeûnant. Mieux on peut le faire en une journée ou le diviser en deux ou trois jours, mais toujours à jeûn.





