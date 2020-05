Coronavirus: les réfugiés invités à observer le respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires

La représentante du HCR MCO Sénégal, Monika Ekoko a invité jeudi à Dakar les réfugiés à continuer à observer le respect des mesures de barrières édictées par les autorités sanitaires, afin d'éviter la propagation de la maladie à coronavirus, dont le nombre de cas positifs grimpe de jour en jour au Sénégal.



« La pandémie à Covid19, apparue en décembre 2019, s'est très vite répandue à travers le monde, touchant ainsi, plus de 140 pays dont 53 pays africains y compris le Sénégal. Au 20 mai, le pays comptait 2.714 cas positifs, 30 décès confirmés et 1.497 cas sous traitement selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'action sociale », a rappelé Mme Ekoko.



« A ce jour, aucun cas parmi la communauté des réfugiés n'est déclaré affecter par la pandémie. C'est pour cela je voudrais fortement encourager les réfugiés à continuer à observer le respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires afin d'éviter la propagation de la maladie », a-t-elle lancé.



Elle prenait part en tant que partenaire, à la remise de vivres, produits hygiéniques, de masques, de savons de l’argent, à la communauté des réfugies à Dakar, par les volontaires cadres anciens dafistes.



Selon la représentante de HCR MCO Sénégal, cette crise sans précédent, ne distingue ni race, ni ethnie, ni classe sociale. Elle plonge des familles entières dans le deuil et le désarroi. Son impact met à rude épreuve les maigres possibilités d'emploi des réfugiés et affectent de manière disproportionnée leur existence.



Pour conclure, elle a encouragé toute la communauté des réfugiés et a renouvelé sa disponibilité et l'engagement du HCR MCO Sénégal et ses partenaires pour accompagner toutes les initiatives visant le soutien et la résilience socioéconomique surtout dans des situations difficiles.