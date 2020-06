Coronavirus: pourquoi le nombre de morts connait une hausse au Sénégal

Le nombre de morts lié au coronavirus ne cesse de grimper au Sénégal. Durant ces trois derniers jours, 13 décès ont été annoncés par les autorités sanitaires, portant le total à 73, depuis de début de la pandémie le 2 mars 2020

.

Selon L’Observateur, la peur du coronavirus et surtout la stigmatisation ont joué un grand rôle dans cette hausse constatée ces derniers jours. Les 10 décès enregistrés lundi et mardi et les 3 autres dans la seule journée de mercredi, sont en partie la résultante d’une absence ou retard de prise en charge des malades qui rechignent à se faire dépister du coronavirus.



Ainsi, 90% des victimes de ces trois derniers jours sont décédés soit à domicile, soit à leur arrivée à l’hôpital en détresse respiratoire, avant même une prise en charge médicale. D’autres sont morts avant même d’être installés dans leur lit d’hospitalisation, confient des sources hospitalières à nos confrères.