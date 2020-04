Coronavirus : près de 2 000 morts en 24 heures aux Etats-Unis, le pire bilan journalier mondial

Près de 2 000 personnes contaminées par le nouveau coronavirus sont mortes aux Etats-Unis au cours des dernières 24 heures, selon le comptage mardi 7 avril à 20h30 (heure locale) de l’université Johns-Hopkins, dont le suivi fait référence. Il s’agit du pire bilan journalier dans le monde depuis le début de la pandémie.



Cette progression record (+1 939 exactement) porte à 12 722 le nombre total de décès recensés dans le pays. La première puissance mondiale se rapproche ainsi des deux pays les plus endeuillés jusqu’ici, Italie (17 127 morts) et Espagne (13 798).



« L’Amérique continue d’effectuer plus de tests que n’importe quel autre pays dans le monde et je pense que c’est probablement pourquoi nous avons plus de cas », a avancé mardi Donald Trump lors de sa conférence de presse quotidienne sur la crise, évoquant quelque 1,8 million de tests à ce jour dans le pays. « Je sais pertinemment que certains pays très peuplés ont beaucoup plus de cas que nous, mais qu’ils ne les déclarent pas », a ajouté le président américain.



Les Etats-Unis relèvent depuis le milieu de la semaine dernière plus de 1 000 nouveaux décès quotidiennement, malgré les mesures de confinement qui y ont été progressivement mises en place, Etat par Etat.



Une hécatombe à New York

L’Etat de New York constitue le principal foyer de l’épidémie américaine, avec près de 5 500 morts et 140 000 cas, principalement dans la ville de New York, capitale économique du pays aujourd’hui quasiment à l’arrêt.



Andrew Cuomo, gouverneur de New York, devient une star dans la crise du coronavirus

Les autorités ont prévenu la semaine passée qu’entre 100 000 et 240 000 personnes au total pourraient mourir du Covid-19 aux Etats-Unis, selon les modèles et en respectant les consignes de distanciation sociale.



La pandémie a fait à travers le monde au moins 80 142 morts, dans 192 pays, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi vers 19 heures GMT.