Coronavirus_Sénégal: - Le personnel du centre de santé de Touba infecté

La contaminaton au coronavirus s'accentue au Sénégal. Tout le personnel médical du centre de santé de Darou Marnane, qui avait accueilli le Modou-Modou, evenu d’Italie et testé positif au Covid 19, a été infecté au Coronavirus.



«On a eu des tests positifs avec le personnel de santé. Quand ils recevaient l’émigré, ils ne s’étaient pas vraiment protégés, parce qu’ils ne s’y attendaient pas. C’est durant leurs interrogatoires qu’ils se sont rendu compte qu’il venait d’Italie et qu’ils ont commencé à prendre les mesures nécessaires. C’était trop tard», explique le Docteur Alé Baba Dieng, dans L’Observateur.



Le chef des opérations de l’équipe mobile d’intervention et de soutien du Cous d’ajouter : «Actuellement, au niveau du centre de santé de Darou Minane, nous avons 28 cas qui ont un contact familial et nous craignons que leur test soit positif».



À noter que ce centre de santé a été transformé en centre de traitement de coronavirus.