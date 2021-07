Cosafa Cup: 8 joueurs sénégalais testés positifs bloqués en Afrique du Sud

La délégation sénégalaise présente à la Coupe Cosafa tenue en Afrique du Sud n’est pas rentrée au complet. Pour cause, 8 joueurs ont été testés positifs au Covid-19.



“La raison est très simple. Au début, on avait un problème de vol, ce qui fait que la majeure partie n’était pas rentrée. En plus, la veille de la finale, des tests de routine ont révélé 8 joueurs positifs. Ce sont des porteurs sains qui ont été isolés. Je tiens à rassurer toutes les familles de ces joueurs touchés par la Covid. Ils sont isolés pour le moment, ils se portent bien. La prise en charge est qualifiée”, a expliqué, le professeur Oumar Diagne, un des médecins de l’équipe nationale à nos confrères de L'As News.



Le délégué fédéral, Samsidine Diatta confirme qu’une partie de la délégation sénégalaise est arrivée à Dakar hier lundi. Mais, il reste 8 joueurs testés positifs. “Ils sont là avec moi. Ils ont fait des tests le 19 qui sont revenus positifs. On attend les prochains tests pour savoir”