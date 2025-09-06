Côte d'Ivoire : 11 morts dans un chavirement de pirogue

Onze personnes ont trouvé la mort vendredi à la suite du chavirement d’une pirogue sur le fleuve Sassandra, dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire, a rapporté la ministre Myss Belmonde Dogo.



« Nous avons appris la disparition de 11 personnes, dont des femmes, des fillettes et un nourrisson, suite au chavirement de l’embarcation provoqué par un hippopotame. La scène s’est déroulée en début de matinée d’hier à Buyo », a annoncé Myss Belmonde Dogo, ministre de la Cohésion Nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, sur son réseau social.



« Sur les 14 occupants de la pirogue, trois ont survécu. Les recherches se poursuivent dans l’espoir de retrouver les victimes portées disparues », a t elle précisé.



Ce drame n’est pas un cas isolé sur les cours d’eau ivoiriens. En avril 2025, au moins douze enfants du village de Tiaha, dans le département de Dabou, sont morts après le chavirement de leur pirogue alors qu’ils revenaient d’une fête.



En septembre 2021, sept fillettes âgées de 10 à 13 ans, toutes de nationalité burkinabé, ont trouvé la mort lors du chavirement d’une pirogue à Greikro, sous-préfecture de Guezon, à l’est de Duékoué. La pirogue transportait des vendeuses de poissons et leurs enfants.



En 2018, douze personnes sont également décédées dans le naufrage d’une pirogue à moteur transportant plus d’une vingtaine de passagers, toujours sur le fleuve Sassandra, dans le village de Boutoubré 2.