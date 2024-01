Côte d’Ivoire-CAN 2023 : Le message de Didier Drogba aux équipes africaines

La légende du football ivoirien, Didier Drogba a résolument un rôle très important à jouer lors de la 34ème édition de la CAN 2023 qui démarre déjà le samedi 13 janvier avec le match d’ouverture Côte d’Ivoire-Guinée-Bissau au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé à Anyama. L’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire a été nommé depuis par le Comité d’Organisation de la CAN (COCAN) comme Ambassadeur de la CAN 2023.



A ce titre, l’emblématique ancien joueur ivoirien de 45 ans qui a été deux fois finaliste de la CAN en 2006 et 2012 et disputé trois Coupes du Monde en 2006, 2010 et 2014, a décidé de passer un message très important à toutes les équipes participantes et également à tous les supporters qui feront le déplacement massivement en Côte d’Ivoire. ‘’Le Monde arrive chez nous, en terre d’Eburnie. Bienvenue chez Vous, en terre d’accueil, en Terre de joie, en Terre de civisme. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens vous attendent pour vivre ensemble la plus belle des CAN!!’’, écrit-il ce jeudi 11 janvier sur sa page Facebook.



Didier Drogba fait corps avec le slogan de la compétition continentale en Côte d’Ivoire : ‘’La CAN de l’hospitalité’’, pour que tous ceux qui feront le déplacement dans toutes les villes où vont se dérouler toutes les rencontres se sentent chez eux.



Source : afrique sur 7