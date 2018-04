Côte d'Ivoire: CPI, une nouvelle demande de mise en liberté provisoire de Gbagbo rejetée

Une nouvelle demande de mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo, a été rejetée à la majorité des juges de la Cour pénale Internationale (CPI), a confié ce lundi son porte-parole à KOACI.



Selon Fadi El Abdallah, ce nouveau rejet s’explique par le fait que la Chambre de première instance considère qu’il n’y a pas de changement dans l’état de santé du détenu.



« La Chambre considère qu’au vu du rapport médical, son état de santé est stable et qu’il bénéficie d’un traitement optimal adapté à son âge et à son état de santé actuel. Enfin, au regard des critères requis par l’article 58 (1) (b), la Chambre considère qu’elle ne dispose pas d’éléments nouveaux pouvant justifier une remise en liberté provisoire », a-t-il expliqué.



Cela fait plus d’une dizaine de fois que la CPI rejette la demande de la liberté provisoire de Laurent Gbagbo détenu depuis novembre 2011.



Enfin, aucune nouvelle information n'a été donnée quant à la reprise de son procès conjoint avec son bras droit Charles Blé Goudé.