Côte d'Ivoire : Charle Blé Goudé annonce sa candidature à la présidentielle 2025

Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep), sera candidat à la présidentielle 2025. L’information est du site ivoirien linfodrome.com.



Monsieur Blé Goudé a lui-même annoncé sa candidature ce vendredi 05 janvier 2024, au cours de son message de Nouvel An adressé à la nation, diffusé sur la page Facebook du site d’information Linfodrome.



« La présidentielle 2025 ne se passera pas sans Charles Blé Goudé. Je ne connais personne à l’Élysée, mais je connais la Côte d’Ivoire, je connais les ivoiriens », a-t-il annoncé.



Rentré de la Haye le 26 novembre 2022, après 10 années de détention pour les causes d’enquête sur la crise postélectoral de 2011 en Côte d’Ivoire, Charles Blé Goudé, dit avoir consacré sa première année au bercail, à la promotion de la réconciliation et du vivre ensemble.