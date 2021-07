Côte d'Ivoire: Laurent Gbagbo est invité à rencontrer Alassane Ouattara au palais présidentiel

Mardi 27 juillet marquera donc la première rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo depuis la crise post-électorale de 2010-2011, qui avait causé la mort de plus de 3 000 personnes en Côte d'Ivoire selon l’ONU. Il s’agira également de leur premier rendez-vous depuis le retour de l’opposant historique le mois dernier.



Ces dix derniers jours, et par médias interposés, le ton commençait à monter entre le parti au pouvoir RHDP et le binôme d’opposition PDCI-FPI, sur fond de troisième mandat et de violences perpétrées contre les populations ivoiriennes, rapporte notre correspondant à Abidjan, Sidy Yansané.



Le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly assure malgré tout que la main du président a toujours été tendue vers ses adversaires. « Il existe un dialogue qui a commencé avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui s'est poursuivi avec le Premier ministre Hamed Bakayoko et qui se poursuit avec le Premier ministre Achi, a-t-il affirmé. Vous vous souvenez toutes les réunions qu'il y a eu pour préparer le retour de Laurent Gbagbo. Il n'y a jamais eu d'interruption du dialogue dans notre pays et il se poursuivra parce que telle est la volonté du gouvernement ».



Le porte-parole du gouvernement ivoirien a fait cette annonce lors d'une conférence de presse à Abidjan ce mercredi. Amadou Coulibaly déclare que le président Alassane Ouattara recevra Laurent Gbagbo le 27 juillet, mardi prochain, au palais de la présidence. Et il ajoute que les deux hommes ont déjà eu un contact téléphonique au début du mois. Selon un proche de Laurent Gbagbo, si cette rencontre a lieu, elle s'inscrira dans une démarche de fraternité.



L'ancien président est rentré en Côte d'Ivoire le mois dernier après une longue absence, dix ans d'exil dont la majeure partie, en détention dans une cellule de la CPI où il a été jugé puis acquitté pour crimes contre l'humanité.



Depuis son retour au pays, il a rendu visite à un autre ancien rival, également ancien président, Henri Konan Bédié. À cette occasion, Laurent Gbagbo avait une nouvelle fois affirmé son attachement à la réconciliation. Un mot employé également par Alassane Ouattara lors de ses vœux pour la fête musulmane de la Tabaski. Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo s'affrontaient au second tour de la présidentielle de 2010. Les violences qui avaient suivi avaient fait plus de trois mille morts en Côte d’Ivoire.