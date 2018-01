Côte d'Ivoire: Militaire tué à l'ouest, voici la version officielle des faits

Nous relevions dans un précédent article qu’un militaire a tué dans la nuit du dimanche à lundi à Duekoué (ouest) par des coupeurs de route. Une autorité sécuritaire de la région jointe sur place par KOACI, a expliqué la version officielle des faits.



Selon notre interlocuteur, l’élément des Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI) de son vrai nom, Diomandé Mekene Soualiho, en service au bataillon de sécurisation de l’ouest à Man et détaché à Duekoué a été tué en tentant seul de secourir des passagers qui seraient séquestrés par des bandits.



«C’est un motocycliste qui a alerté des forces de l’ordre au barrage mixte sur l’axe Duekoué-Mot Peko que des véhicules seraient en situation de détresse dans la pénombre à 6 km de la ville. C’est ainsi que le militaire et deux gendarmes à motos ont décidé de se rendre sur les lieux. Mais les gendarmes ont rebroussé chemin prétextant informer leur hiérarchie de la situation. Quant au militaire il a insisté pour se rendre sur les lieux de la présumée attaque. L’ayant vu en tenue, les quidams sans sommation ont ouvert le feu sur lui, l’atteignant mortellement au bras gauche, pied gauche et à l’abdomen. Sa Kalachnikov a été emportée par ses bourreaux. Précisons qu’il s’y trouve non loin du lieu du drame, un poste stratégique des militaires et le village de Blody situé à 8 km est tenu par la gendarmerie. En fait, il s’agissait d’une tentative de vol », a relaté notre source.



Pourquoi Diomandé Mekene Soualiho a voulu seul venir au secours des passagers qui seraient séquestrés par des coupeurs de route ? Une question qui n’aura jamais de réponse, Adieu soldat…