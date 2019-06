Côte d'Ivoire: Ouattara désigne le sénateur Dr Touré Souleymane président du RHDP

Le président du Rassemblement Des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), Alassane Ouattara, a annoncé lundi lors d’une rencontre avec les sénateurs, avoir donné son accord pour la désignation de Dr Touré Souleymane comme le président du groupe parlementaire son parti.



Ce dernier cadre du Rassemblement des républicains (RDR) est sorti vainqueur des élections sénatoriales dans le Gontougo (Nord-Est).



78 sénateurs Rhdp, plus 4 apparentés et 17 sénateurs Pdci-Rda composent le groupe parlementaire RHDP au sein du Senat.



Par ailleurs, le Rhdp est désormais totalement fonctionnel avec 150 membres au Conseil politique, 3900 membres au Bureau politique et 7900 conseillers nationaux.