Côte d'Ivoire : Perpétuité pour six accusés au procès de l'attaque terroriste de Kafolo

La section antiterroriste du tribunal d'Abidjan a rendu son verdict ce lundi 27 avril 2026 dans l'affaire de l'attaque de Kafolo. Six individus ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour actes terroristes. Le tribunal a également prononcé des peines de 20 ans de prison ferme à l'encontre de 17 autres accusés impliqués dans cet assaut meurtrier survenu en juin 2020 contre un poste de contrôle militaire dans le nord du pays.







Ce procès concerne l'une des attaques les plus graves subies par les Forces de défense et de sécurité ivoiriennes. En juin 2020, une incursion armée attribuée à des groupes djihadistes opérant depuis la frontière burkinabè avait visé le poste mixte de Kafolo, entraînant la mort de quatorze soldats. Les condamnations prononcées ce lundi visent à sanctionner les auteurs matériels, les complices et les logisticiens de cette opération qui avait profondément marqué l'opinion nationale.







Il s'agit du second grand rendez-vous judiciaire lié au terrorisme en Côte d'Ivoire, après celui des attentats de Grand-Bassam. Par ce verdict, la justice ivoirienne réaffirme sa détermination à lutter contre l'expansion de la menace djihadiste vers les pays du littoral. Les débats ont permis de mettre en lumière les réseaux de recrutement et les circuits de financement utilisés par les groupes armés pour déstabiliser les zones frontalières du nord de la Côte d'Ivoire.







Ce verdict intervient dans un climat sécuritaire régional particulièrement tendu, marqué par une recrudescence des attaques au Sahel. Pour les autorités ivoiriennes, l'aboutissement de ce procès constitue un signal fort envoyé aux groupes armés. La défense des condamnés n'a pas encore indiqué si elle comptait interjeter appel de ces lourdes peines, alors que le pays continue de renforcer son dispositif militaire et judiciaire pour prévenir de nouvelles incursions.

