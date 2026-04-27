Attaques au Mali : le Premier ministre et le président du conseil national de la Transition visitent les victimes de Kati

Le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, s’est rendu ce lundi 27 avril 2026 au Centre hospitalier universitaire Pr Bocar Sidy Sall de Kati, pour visiter les blessés des attaques terroristes survenues le samedi 25 avril dans plusieurs localités du pays.



Accompagné du président du Conseil national de transition, Malick Diaw, le chef du gouvernement a parcouru les services de réanimation, de traumatologie ainsi que le pavillon D, afin de s’enquérir de l’état de santé des patients. Sur place, le Premier ministre a condamné avec fermeté les attaques qu’il a qualifiées de « terroristes, lâches et barbares», tout en saluant le travail du personnel médical mobilisé pour la prise en charge des victimes.



Selon les autorités de la transition, la majorité des blessés ont déjà regagné leur domicile. Les cas les plus graves restent toutefois sous surveillance médicale.



Le chef du gouvernement a également annoncé la mise en place d’abris temporaires pour les personnes dont les habitations ont été endommagées, en attendant des solutions durables.

Par ailleurs, la visite s’est achevée par un appel à la sérénité et au respect des consignes de sécurité adressé aux populations.



Pour rappel, plusieurs localités du Mali dont Bamako, Kati, Gao et Kidal ont subi des attaques terroristes, occasionnant même le décès du ministre de la Défense, Sadio Camara. Depuis lors, le gouvernement de transition a assuré que «la situation est totalement sous contrôle», après que des couvre-feux ont été décrétés dans de nombreuses villes du pays.