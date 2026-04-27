Processus électoral : Le COSCE et les partis politiques imposent leurs conditions au gouvernement

Réunis à Dakar ce lundi 27 avril 2026 sous l'égide du Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Élections (COSCE), les représentants des formations politiques légalement constituées ont adopté un mémorandum solennel. Ce document, fruit d'un forum de dialogue électoral, interpelle directement le gouvernement sur la nécessité de garantir la transparence et l'intégrité du processus en vue des prochaines élections locales.







Le mémorandum pointe plusieurs préoccupations majeures, notamment l'urgence de publier un calendrier électoral précis et de respecter la tenue des scrutins à dates échues. Les signataires réclament également une mise à jour fiable du fichier électoral après la révision de 2025, ainsi qu'un accès effectif des acteurs politiques à ce fichier pour contrôle, conformément à la loi. Une inquiétude particulière est exprimée concernant l'expiration prochaine de nombreuses cartes nationales d'identité, ce qui pourrait entraver la participation citoyenne.







Sur le plan législatif, les partis politiques s'insurgent contre les velléités de modification des articles L29 et L30 du Code électoral, perçues comme insuffisamment concertées. En réaction aux réformes institutionnelles annoncées par la Présidence, les participants se sont donné un délai de 15 jours pour analyser les textes. Ils conditionnent d'ailleurs leur participation à la rencontre convoquée par le ministre de l'Intérieur le 30 avril prochain à l'évolution du contexte institutionnel et à la prise en compte de leurs réserves sur le Code électoral.







En conclusion, le COSCE et les partis politiques lancent un appel conjoint au gouvernement pour la création d'un mécanisme permanent de concertation inter-acteurs. Le COSCE s'est engagé à transmettre ce mémorandum sous 48 heures au ministère de l'Intérieur, à la Direction générale des Élections (DGE) et à la CENA. Ce document se veut une feuille de route pour prévenir les tensions et restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions électorales.

