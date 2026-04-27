Grand Yoff : une affaire de paris sportifs se transforme en rixe, deux individus interpellés

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a interpellé le 25 avril 2026 deux individus pour participation à une « rixe sur la voie publique, violences et voies de fait, et trouble à l’ordre public ».



Selon la Police nationale, c’est aux environs de 21 heures, lors d’une patrouille de sécurisation consécutive au gala de lutte à l’Arène nationale, que les éléments du service sont intervenus pour mettre fin à un affrontement violent au quartier Arafat.



Les premières constatations font état d’un différend lié à des paris sportifs informels. Plusieurs groupes auraient en effet engagé des mises importantes sur l'issue d'un combat impliquant un lutteur résidant dans ledit quartier. À l’issue de la confrontation, les "gagnants" se sont rendus au sous-quartier dit « Senzella » pour recouvrer leurs gains. Le refus catégorique des "perdants" d'honorer leurs engagements a alors déclenché les hostilités.



Au cours de l’altercation, les protagonistes ont fait usage de projectiles (jets de pierres) et d'armes par destination (tessons de bouteilles), créant un climat d’insécurité et une inquiétude générale parmi les riverains. Malgré la confusion de l’échauffourée, l'intervention rapide des éléments de la Brigade de recherche du Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a permis l’interpellation de deux (02) individus.



Par ailleurs, six (06) motocyclettes, abandonnées sur place par les fauteurs de troubles en fuite, ont été saisies et conduites au siège du service pour les besoins de l'enquête.