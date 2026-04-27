Tchad: des affrontements inter-communautaires font plusieurs dizaines de morts dans l'est du pays

Dans l'est du Tchad, des heurts intercommunautaires survenus samedi 25 et dimanche 26 avril dans la province du Wadi-Fira ont fait plusieurs dizaines de morts : si les autorités en annoncent 42 pour la seule journée de samedi, des sources locales en évoquent également plusieurs dizaines d'autres dimanche, alors qu'une vingtaine de blessés a également été recensée durant les deux jours d’affrontements.



Tout a commencé par une altercation autour d’un puits à Djourang, dans la localité d’Igot, elle-même située dans le département de Dar-Tama. Au cours d'une rixe entre femmes issues des communautés Tama et Zaghawa, un jeune homme appartenant à l'une d'entre elles aurait blessé par balle une jeune femme d'une autre communauté dans un contexte de tensions déjà très vives depuis plusieurs années, selon plusieurs sources locales.



Résultat : l'incident fait rapidement tâche d'huile dans la zone, au point de déclencher deux jours d’affrontements qui ont des répercussions jusque dans le camp de réfugiés soudanais d’Iridimi où au moins six femmes ont été blessées et évacuées par les autorités.



La situation de nouveau « sous contrôle », selon le vice-Premier ministre

Si l'armée - présente dans cette zone frontalière du Soudan - a rapidement été déployée pour apaiser les tensions, son intervention n'a pas permis d'empêcher de nombreuses exactions. Des commerces, des maisons et même des villages ont notamment été incendiés.



Le vice-Premier ministre tchadien Limane Mahamat, qui s'est rendu sur place dans la matinée du dimanche 26 avril en compagnie du ministre des Armées, Issakha Maloua Djamous, et du chef d’état-major des armées, Abakar Abdelkerim Daoud, a toutefois déclaré que la situation était de nouveau « sous contrôle » et qu’une médiation coutumière devait être mise en place.



Alors que les communautés Tama et Zaghawa sont toutes deux impliquées dans le conflit soudanais, le vice-Premier ministre a également assuré que le gouvernement se préparait à prendre « toutes les dispositions » nécessaires pour éviter que la guerre qui fait rage au Soudan voisin ne se propage sur le territoire tchadien.