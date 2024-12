Côte d'Ivoire: Tidjane Thiam auprès de ses partisans pour célébrer sa première année à la tête du PDCI

« L’attention aux plus démunis n’est pas toujours ce qu’elle devrait être »

Vêtus de tee-shirt aux couleurs du parti, le vert et le blanc, les militants et sympathisants du PDCI-RDA ont pris massivement d’assaut la place Elingan d’Aboisso. Objectif ? Réaffirmer leur soutien à leur leader, Tidjane Thiam . Pour ce militant enthousiaste, l’ancien patron du Crédit Suisse est l’homme de la situation : « Il n’y a pas de doute, c’est le profil qu’il faut. Nous, au PDCI, notre choix, c'est le président Tidjane Thiam. Il est notre choix pour pouvoir terrasser le baobab Alassane Ouattara en 2025. Thiam le fera. »Quand Tidjane Thiam fait son entrée, la foule exulte. Dans son discours, il expose sa vision de la Côte d’Ivoire articulée autour de cinq priorités, avec un accent particulier sur l’éducation et la santé. L’ancien ministre n’a pas hésité à adresser des critiques aux autorités actuelles. « Nous sommes un pays pauvre. Et pourtant, l’attention aux plus démunis n’est pas toujours ce qu’elle devrait être. On en veut pour preuve, toutes les opérations de démolition des habitations, de déguerpissement, sans mesures d’accompagnement social et sans humanisme. L’inflation est intenable. Les prix des denrées alimentaires augmentent. »Concernant la présidentielle de 2025, Tidjane Thiam a plaidé pour une proclamation des résultats « bureau de vote par bureau de vote », une mesure qu’il estime essentielle pour garantir la transparence.