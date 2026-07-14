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Côte d'Ivoire : Un autocar tombe dans le fleuve Bafing, faisant 24 morts



Côte d'Ivoire : Un autocar tombe dans le fleuve Bafing, faisant 24 morts
Au moins 24 personnes ont trouvé la mort et 36 autres ont été blessées lundi après la chute d'un autocar de transport interurbain dans le fleuve Bafing, sur l'axe Touba-Biankouma, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, selon un communiqué du ministère des Transports et des Affaires maritimes.

L'accident s'est produit vers 11 h 30 sur le pont Bafing. L'autocar, qui assurait la liaison entre Odienné et Yamoussoukro avec 69 personnes à bord, équipage compris, a quitté la chaussée avant de tomber dans le fleuve, dans des circonstances qui restent à déterminer.

« Le bilan provisoire fait état de vingt-quatre (24) tués et de trente-six (36) blessés. Les équipes de secours sont à pied d'œuvre pour retrouver les victimes disparues », a indiqué le ministère.

Selon des sources concordantes, le véhicule de la compagnie Diarra Transport a quitté la route pour une raison encore inconnue avant de plonger dans le fleuve, au niveau du village de Bafingdala.

Le ministre des Transports et des Affaires maritimes a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative et technique afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.
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Moussa Ndongo

Mardi 14 Juillet 2026 - 03:10


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